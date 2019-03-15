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Психбольной облил оливковым маслом мавзолей Ленина

Вандал при этом кричал «Вставай, вставай…». 37-летнего москвича задержала полиция. Медики заключили: пациент страдает расстройством личности.

15.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Психбольной облил оливковым маслом мавзолей Ленина

В мавзолее в самом центре Москвы лежит забальзамированная мумия Владимира Ленина

Душевнобольной мужчина облил 14 марта Мавзолей Ленина оливковым маслом и кричал: «Вставай», судя по всему, адресуя этот призыв усопшему коммунистическому вождю. Гражданин был задержан московскими полицейскими.

Как стало известно «МК», 37-летний москвич появился на Красной площади около 22.00. Он привлек внимание прохожих неадекватным поведением, загадочными речами, а в какой-то момент вытащил из пакета оливковое масло и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: «Вставай, вставай…».

Мужчину отвезли в ОМВД по району Китай-город, где опросили. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог. По заключению прибывших медиков, пациент страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.

Источник: МК


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