Хазин: В России больше 30% нищих, у которых есть деньги только на еду
Экономист раскритиковал Центробанк РФ за сомнительные показатели инфляции и необоснованные прогнозы. Инфляция, по его словам, будет расти, так как её решили уменьшить путём ужесточения денежной политики.
По выводам ЦБ, инфляция растет из-за удорожания картошки
Попытки уменьшить инфляцию в РФ путём ужесточения денежной политики дают эффект, противоположный задуманному, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 15 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Банка России, который оценил годовую инфляцию в России в феврале 2019 года в 5,2%.
«Дефлятор ВВП 110,1%, — обратил внимание Хазин. — Это данные Росстата. Но показателей инфляции много. И, возможно, Банк России считает каким-то «левым» способом потребительскую инфляцию, которую разными методиками можно менять очень сильно».
Кроме того, комментируя выводы Центробанка о том, что «умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции», Хазин отметил, что для него неочевидно увеличение потребительских трат.
«Если они (Банк России, — прим. ИА REGNUM ) имеют в виду, что растёт доля расходов на еду, то да, это факт, — сказал он. — В стране уже больше 30% нищих, у которых ни на что другое, кроме как на еду, денег нет».
Отдельного упоминания заслужил и прогноз Центробанка, согласно которому, по итогам 2019 года, инфляция составит 5 — 5,5%, а в первой половине 2020 года вернётся к целевому показателю — близко к 4%.
«Давайте не будем обсуждать пустые фантазии, — призвал Хазин. — Блажен, кто верует. Они там сидят и думают: «Нам бы хотелось, чтобы было 5%». Что нам стоит дом построить — нарисуем и будем жить. А инфляция, кстати, будет расти, потому что её решили уменьшить путём ужесточения денежной политики. А ужесточение денежной политики в условиях низкой монетизации ведет к увеличению инфляции. Так что по итогам 2019 года [дефлятор] будет около 112%».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России оценивает годовую инфляцию в России в феврале 2019 года в 5,2%, что соответствует ранее представленным данным Росстата. В ЦБ отмечают, что «умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции, в том числе из-за эффектов базы».
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция достигнет пика в марте — апреле, а затем начнёт снижаться.
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самое главное,что и перспектив то никаких при такой «экономической политике»..
Вот писали, что китайская экономика теряет темпы роста. Экономика РФ — стагнирует, ее «рост» — одни приписки и фокусы со статистикой. Что делает Китай? СНИЖАЕТ НДС. Что делает Кремль? Поднимает НДС на 2%.
«Китай с 1 апреля снизит ставки НДС, а с 1 мая — ставки социального страхования. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян…
…Согласно планам правительства, ставка НДС для обрабатывающей промышленности будет снижена с 16% до 13%, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов — с 10% до 9%…»
https://news.mail.ru/economics/36625167/?frommail=1
Китай не боится сбавлять налоги, тем самым подстегивая экономику, поощряя производство и торговлю, обеспечивая гражданам работу. У Китая есть огромные финансовые резервы, а если что — он юани просто допечатает. Он найдет, чем заместить выпавшие доходы и чем финансировать свои нацпроекты, НЕ ПОДНИМАЯ налогов.
В РФ власть, вроде бы стремясь стимулировать рост, наращивает (и то незначительно) затраты бюджета. При этом повышает налоги, чтобы все это профинансировать, не трогая ни резервов, ни применяя эмиссии. В результате она одной рукой силится немного поднять производство в стране, а другой рукой и ногами — топит его.
Добавьте к этому, что сейчас кремлевские начинают снимать с государства социальные обязательства ….. Мы еще увидим в РФ «сокрушительные успехи» из-за повышения пенсионного возраста, НДС и роста цен на топливо, вызванного увеличением акцизов на него и налога на добычу полезных ископаемых.
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НВР — Набиуллина должна уже давно сидеть в тюрьме.
И это совсем не за приукрашивания.
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