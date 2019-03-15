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«Коридор» для большегрузов откроют на трассе Р-256 в Бердске и Бердском шоссе

Он будет работать на период весеннего ограничения проезда многотонников. Исключение предусмотрены для перевозящих пассажиров, продукты питания, лекарства и другие социально значимые грузы.

15.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Коридор для большегрузов откроют на трассе Р 256 в Бердске и Бердском шоссе

Весной вводится ограничение движения большегрузных автомобилей из-за опасности повреждения дорожного полотна

Временное весеннее ограничение движения грузовых транспортных средств на региональных и межмуниципальных автодорогах в этом году установлено с 29 апреля по 31 мая. Для организации максимально удобных путей передвижения большегрузов, минтранс региона впервые создаст «транспортный коридор», на котором ограничение действовать не будет.

Как рассказал 15 марта в ходе брифинга министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, временное ограничение вводится ежегодно для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог. «Как показывают многолетние наблюдения специалистов, весной из-за перепада температур земляное полотно теряет свою несущую способность, поэтому оно становится более хрупким и нагрузка тяжеловесных транспортных средств зачастую приводит к его разрушению», – отметил министр.

Согласно приказу областного минтранса, весной с 29 апреля по 31 мая будет ограничен проезд транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн без специального разрешения, выдаваемого Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области. Исключение предусмотрены для большегрузов, которые перевозят пассажиров, а также продукты питания, лекарства и другие социально значимые грузы.

Ограничение не распространяется на участки региональных автомобильных дорог: км 14+150 – км 15+650 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пределах РФ) и км 17+303- км 17+603 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо). Данные участки автомобильных дорог являются частью запланированного в 2019 году «транспортного коридора» для движения междугородних перевозчиков, перевозящих грузы по федеральным автомобильным дорогам. В качестве «транспортного коридора», который будет организован впервые, были выбраны дороги, несущие способность которох выше, чем у остальных.

Планируется, что создание «транспортного коридора» обеспечит постоянный проезд транзитного грузового автотранспорта между федеральными автодорогами «Северный обход г. Новосибирска», Р-254, Р-255 и автомобильной дорогой Р-256» (Чуйский тракт). «Транспортный коридор» также будет проходить по улично-дорожной сети областного центра (ул. Хилокская – ул. Петухова – ул. Советское шоссе – ул. Мира – ул. Ватутина – «Бугринский мост» – ул. Большевистская – Бердское шоссе – Старое шоссе).

Если на остальных дорогах, не входящих в «транспортный коридор», нагрузка на ось будет превышена, владельцу грузового автомобильного средства необходимо будет иметь на руках специальное разрешение на проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств. Начальник Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаил Чуманов сообщил, что разрешения на проезд транспортных средств с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 5 тонн можно получить на портале «Госуслуги» (со скидкой в 30%) или в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Для контроля соблюдения перевозчиками правил проезда в период весеннего ограничения движения будут работать передвижные пункты весогабаритного контроля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.


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