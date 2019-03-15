Бывший водочный магнат баллотируется в мэры Новосибирска

Список претендентов на пост новосибирского градоначальника пополнил кандидат от «Партии Роста» – известный предприниматель Сергей Проничев.

Новосибирское отделение «Партии Роста» согласовало с Центральным комитетом кандидатуру на выдвижение в мэры Новосибирска. 26 марта известный в прошлом водочный магнат Сергей Проничев обещает собрать пресс-конференцию и объявить об этом публично.

«Мы идём на выборы не пиариться, реклама нашему кандидату не нужна, как вы понимаете. Он известный бизнесмен, магнат, меценат. Мы идём реально побеждать. Задача – обойти действующего градоначальника», – сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского отделения «Партии Роста» Андрей Суботковский.

По данным Андрея Суботковского, предоставленным эксклюзивно для Сиб.фм, 30 марта в Москве пройдёт заседание политсовета «Партии Роста». Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев встретится с руководителем движения, уполномоченным по защите прав предпринимателей в России Борисом Титовым.

Прежде кандидат на должность мэра Новосибирска Сергей Проничев был хорошо известен на алкогольном рынке России. Он создал компанию «Витта» («Сибирский бальзам»), которая была одним из крупнейших производителей крепких спиртных напитков в стране и последним независимым представителем отрасли в регионе, но ушла в банкротство в 2011 году. Сейчас, по разным источникам, Проничев является учредителем нескольких компаний в сфере ЖКХ и недвижимости.

Источник: sib.fm