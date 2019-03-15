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Особенности популярной игры Minecraft

Minecraft — это уникальная, которая позволяет реализовывать геймерам любые собственные задумки.

15.03.2019 Фото: zhzh.info Нет комментариев
 
Особенности популярной игры Minecraft
Уникальная компьютерная игра песочница удерживается на пике популярности уже в течение длительного времени. Ее условно можно сравнить с развивающейся вселенной. Здесь можно созидать без ограничений. Сегодня можно скачать minecraft на андроид, что позволяет создавать уникальные миры в любое удобное время.
Игра Minecraft, которая завоевала сердца многих геймеров по всему миру, была разработана шведским программистом Маркусом Перссоном. Первая версия появилась в 2009 году, а в 2011 году игроки уже смогли опробовать расширенную версию. В 2014 году права на minecraft были переданы американской корпорации microsoft. Сегодня существует несколько вариантов игры оно minecraft.
Ее привлекательной особенностью является то, что в ней предоставляется игрокам возможность построить собственный мир. Для этого используются кубы, именно поэтому игра относится к жанру «песочниц» с практически неограниченными возможностями. Ее сравнивают с конструктором Лега, ведь никаких конкретных целей перед игроком не ставится. Он определяет их самостоятельно. К примеру, геймер может исследовать миры, принимать определенные решения, создавать сооружения различных видов или сражаться с противниками.
Основные игровые режимы

Сегодня воспользоваться игрой Minecraft можно в 4 версиях. Бесплатным является творческий режим. Для этого очень удобно использовать онлайн игру в браузере. В творческом режиме предоставляются большие возможности для творчества. Геймеры получают возможность добывать различные материалы без каких-либо ограничений. Можно создавать объекты и видоизменять их. В данном режиме выживать будет не нужно, также как и сражаться с врагами. То есть, геймер чувствует себя всемогущим.
Другие режимы являются платными. Особенным спросом пользуется режим выживания, в котором для игрока создаются определенные трудности. О должен преодолевать их для того чтобы успешно расширять границы созданного мира. Но, как и в творческом режиме, здесь важным является строительство. День в игре длится 10 минут. Именно в это время можно созидать, ночью появляются враги. Это значит геймеру нужно заблаговременно разработать способы борьбы с ними.
Кроме этого дополнительно здесь имеется возможность проводить различные манипуляции, что позволяет зарабатывать очки, которые можно будет использовать в дальнейшем. Кроме этого в данном режиме имеются определенные запреты. Нарушив их понадобиться снова начинать с отправных точек. Также появились шкалы здоровья и голода. Это состояние также необходимо обязательно отслеживать, чтобы двигаться дальше. Новые обновления предусмотрели появления зомби, которые могут вести себя по-разному в зависимости от выбранного режима игры.


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