На четвереньках заползают в кассу по оплате услуг ЖКХ пенсионеры Бердска

Пенсионеры просят, чтобы крыльцо и прилегающую территорию к РКЦ очистили от наледи
Пенсионерка из Бердска Людмила Андреевна обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» за помощью: в отделение РКЦ по адресу: ул. Островского, 122 она буквально попадает ползком.
-Нет ни поручней, ни каких-либо приспособлений, чтобы безопасно подняться в здание. Пришлось сегодня ждать помощницу, чтобы зайти в кассу. Кругом лед, снег улегся в горку, по которой пожилым людям приходится буквально ложиться и ползти на четвереньках по ступеням, — сетует старушка.
К сожалению, представители власти в пятничный вечер не отвечают на звонки «Курьер. Среда. Бердск». Редакция выяснит, когда ступени в РКЦ почистят в понедельник, 18 марта.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не смогла подняться по ступеням в РКЦ на ул. Островского, 174 пожилая бердчанка Мария Овчарова в сентябре 2018 года.
-Мы не можем добраться до РКЦ по ступенькам. Они, может, и не высокие, мы можем поднять ногу на 10 сантиметров. Но вот держаться там не за что, ни сбоку, ни где. Ступеньки то там две, но они для нас непреодолимы. В расчетно кассовый центр мы ходим всегда, сдаем цифры. Мы занялись этим вопросам. Нам сотрудницы РКЦ сказали, что они носят деньги в администрацию Бердска за аренду, — рассказывала Мария Овчарова.
«Курьер. Среда. Бердск» обращался к директору РКЦ Бердска Рамизу Масимову, тот сообщил, что вопрос по ремонту крыльца уже поднимался в администрации Бердска.
— Здание принадлежит муниципалитету, мы его арендуем. Но мы обращались в мэрию Бердска с просьбой отремонтировать входную группу РКЦ на Островского, 174. Думаю, перила там после ремонта тоже появятся, — сообщал Рамиз Рафигович.
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