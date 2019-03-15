Заморила голодом приемного сына ради пособия жительница Магадана

К шести годам лишения свободы приговорил суд жительницу Магаданской области, которая несколько лет морила голодом своего приемного сына.

Женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда его здоровью (пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ), мошенничестве при получении социальных выплат на ребенка (часть 4 статьи 159.2 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (пункт «б» части 2 статьи 165 УК РФ).

В 2008 году осужденная придумала, как нажиться за государственный счет. Вместе с мужем, который был не в курсе преступных замыслов супруги, она взяла под опеку малолетнего мальчика. Регулярно не давала ему есть и заставляла принимать лекарства, чтобы у него появились симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта. Так опекунша добилась, чтобы ребенку присвоили инвалидность, а ей стали выплачивать на него пособие. Для сохранения этого статуса, она продолжала издевательства в течение семи лет.

«В результате у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением, поскольку предоставляемое питание было достаточным только для удовлетворения самых минимальных потребностей организма, необходимых для поддержания жизнедеятельности. Истощение было настолько сильным, что в свои 11 лет он весил как четырехлетний», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Неправомерно воспользовавшись правами на социальные и компенсационные выплаты, женщина, в период с 13 ноября 2010-го по 15 августа 2017 года обманным путем получила через пенсионный фонд и магаданский социальный центр более 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Предоставляя ложные сведения в отделение Фонда социального страхования, аптеку и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Магаданской области, причинила федеральному и региональному бюджетам ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.

Остановить мошенницу и спасти ребенка удалось благодаря бдительности сотрудников одной из поликлиник, куда мальчика привели на осмотр. Опытный врач поняла, что ее пациента не кормят, осталась с ним наедине и выяснила подробности происходящего в семье. После этого к ситуации подключились Следственный комитет и органы опеки.

Сейчас ребенка определили в другую семью.

Источник: РГ