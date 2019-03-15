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Отменил визит в США из-за санкций Совфед России

Поездку делегации российских сенаторов уже переносили. Летом прошлого года, делегация американских конгрессменов посещала Россию.

15.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Отменил визит в США из за санкций Совфед России

Америка русофобствует

Поездка российских парламентариев в США, запланированная на начало 2019 года, отменена, сообщил агентству «РИА Новости» источник в Совете Федерации.

«В нынешних условиях, когда разработан и внесен в конгресс законопроект, предусматривающий новые антироссийские санкции, в том числе касающиеся суверенного госдолга РФ, такая поездка невозможна», — заявил один из собеседников агентства.

Изначально рабочий визит делегации Совфеда в Соединенные Штаты планировался на середину ноября прошлого года. Однако позднее источник в верхней палате парламента сообщил о его переносе на начало 2019 года. Предполагалось, что делегация во главе с зампредом международного комитета Совета Федерации Андреем Климовым встретится с коллегами в конгрессе и сенате. До этого, летом прошлого года, делегация американских сенаторов и конгрессменов посещала Россию.

В середине февраля группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Документ предполагает введение санкций против госдолга РФ, российских банков, IT-сферы, кораблестроителей, нефтяной отрасли, в частности, в отношении инвестиций в СПГ-проекты и международных проектов с участием РФ, а также персональные санкции против представителей спецслужб, чиновников и бизнесменов.

Таким образом конгрессмены США предлагают ответить на якобы вмешательство России в демократические процессы за рубежом, «агрессию» Москвы против Украины, в том числе в Керченском проливе, а также на действия российской стороны в Сирии.

В Кремле планы американских парламентариев ввести очередные ограничения против России назвали рэкетом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон таким образом пытается вытеснить российские компании с рынка и расчистить там место для компаний США и их продукции.

Источник: iz.ru


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