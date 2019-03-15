Искусал троих прохожих агрессивный алабай в Бердске

300 кинологов, ветеринаров, зоозащитников и общественников со всей страны 21 марта в Госдуме познакомятся с разработанным МВД списком потенциально опасных собак. В этот перечень внесли 69 пород с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы». Их выгул без намордника и поводка запрещен.

Перечень подготовлен на основе предложений, поступивших из различных органов власти, а также Российской кинологической федерации. Среди опасных псов шарпеи, айна и бультерьер.Кроме того, в документе речь идет о мастифах, стаффордширских терьерах, американских и бразильских бульдогах, восточно-европейских, немецких, кавказских и южнорусских овчарках, питбультерьерах, доберманах, ротвейлерах и других.

-Опасной может быть любая собака, при этом безопасной может быть тоже любая собака. Я часто бываю в приютах, где содержатся дворняги. Дворняги, найденные кто на помойке, кто во дворах, кто на складах, тоже разные. Кто-то милейшее создание, а кто-то разорвет тебя из-за агрессии и недоверия к людям. У них вообще нет породы, их никогда не будет в этом перечне, при этом агрессию они проявляют. В то же время породистая собака, которая может быть в перечне потенциально опасных, может быть самым добрым и милым существом на свете. Опасность исходит от владельцев этих животных. В законе, принятом 27 декабря 2018 года, нет ограничений для собак, там есть правила выгула, которые предъявляются к хозяевам этих собак. Если ты хозяин, надень на свою собаку поводок, намордник и ошейник. Но твою собаку никто не будет ограничивать. Она может гулять, где все. Просто хозяин должен контролировать собаку и нести ответственность в случае чего», — отметил председатель комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов.

С депутатом согласен и глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев. По его мнению, потенциальную опасность в себе несет даже милая такса.Поэтому необходимо вводить обязательные школы для собак и их владельцев.

-Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15-17 лет. Такую статистику проводит государственная ветеринарная служба, – сообщил Дементьев.

О необходимости введения перечня говорит жуткий случай, недавно произошедший в Томске: мама оставила новорожденную девочку в кроватке на пару минут одну, когда выходила на улицу. Вернувшись, увидела искусанного младенца на диване. Домашние немецкая овчарка и ротвейлер, оставшись наедине с малышкой, вонзились ей в лицо и тело. Ребенка спасти не удалось.

А в конце декабря 2018 года в Бердске, отвязавшись с привязи хозяйский алабай покусал троих мимо проходивших берчан. Об инциденте «Курьер. Среда. Бердск» рассказывала председатель административной комиссии и вице-мэр города по экономическим вопросам Жанна Шурова.

-На владельца собаки наложили самый жесткий штраф — 1000 рублей, — прокомментировала инцидент Жанна Сергеевна.

Стоит отметить, что в 2018 году АТИ составила 25 протоколов за ненадлежащий выгул собак. Пункт 2.1 закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» гласит: оставление собак в общественных местах без присмотра влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Впрочем, мнения жителей Бердска разошлись о том, нужен ли вообще список потенциально опасных псов.

-Когда мой сын подрос, начал я подумывать завести в семье собаку. Да и ребенок давно просил питомца. До семьи у меня был питбуль, который зарекомендовал себя как верный друг. Но жизнь и здоровье моего ребенка дороже всего остального, поэтому я всерьез задумался о выборе породы с точки зрения безопасности. Питбуль однозначно не подходил. Из-за сбоя в психике он мог напасть на мою семью, поэтому сегодня у нас живет безобидный ретривер. Думаю, такой список нужно обнародовать. чтобы потом не читать в СМИ кровавые истории с младенцами, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Игорь.

А вот Екатерина, которая ни один год занимается разведением немецких овчарок уверена, что эта порода достаточно безобидна. Правда, при должном уходе и тренировках.

— У меня немецкая овчарка появилась задолго до рождения детей. Вырастила, можно сказать, обоих дочек. Никогда не обижала их. Наоборот, защищала от опасности. Но им действительно нужны регулярные тренировки. Без этого они «звереют». энергию то нужно куда-то выплескивать, — поведала «Курьер. Среда. Бердск» девушка.

Кто опасен?

Специалисты провели специальное исследование, чтобы выявить самые злые породы собак. За основу они взяли материал Центра контроля и профилактики заболеваний, американской ВетАссоциации и Гуманитарного общества США. В итоге был составлен список 10 самых опасных собак в мире.

По результатам исследований, на 10 строчке списка самых опасных собак в мире значится далматинец, который на самом деле является сторожевым псом. Агрессивное поведение животных проявляется в случае явной провокации.

На девятой строчке красуются боксеры, далее — канадский дог. Без этой породы рейтинг был бы не полон. Раньше они использовались для укрощения и защиты скота. Однако в последнее время ее заводят в качестве сторожевой собаки, поскольку она может с легкостью справиться с человеком. Нападение канадского дога считается абсолютно безнадежным для жертвы. Порода начисто лишена страха и при этом очень сильна.

Седьмую позицию занимает чау-чау. Похожая на медвежонка собачка без тренировок способна превратиться в едва ли не самого опасного питомца.

Строчкой ниже расположился доберман пинчер, а за ним маламут. На четвертой строчке красуется эскимосская лайка — волкообразная порода недаром попала в 10-ку самых опасных собак в мире. Обычно эскимосские лайки не агрессивны, но им нужны постоянные упражнения, чтобы не заскучать.

Тройку самых злых псов открыла немецкая овчарка — одна из самых агрессивных собак. Для воспитания им нужна особая школа, поскольку животные этой породы очень умны и не позволяют делать с собой все что угодно. Овчарка известна высоким интеллектом и внимательностью, поэтому и используется органами правопорядка для спецопераций. Кроме всего прочего, порода славится бесстрашием и самоуверенностью.

Второе место в списке отдано ротвейлеру. Собаки этой породы, при отсутствии тренировок, могут быть особенно страшны. Их вес может доходить до 60 килограммов, это вес взрослого человека. Поэтому эти четвероногие товарищи могут составить человеку достойную конкуренцию.

Самой опасной собакой в мире признан питбуль. Порода была выведена специально в качестве бойцовской, поэтому если собаковод-новичок захочет приютить у себя дома такого питомца, то стоит помнить, что в них опасность заложена на генетическом уровне. Кстати, опытные собаководы во время общения с собакой питбулем предпочитают запастись пистолетом, и чаще всего он находится не в кармане или сумке, а в руке. Питбуль не отступит от своей жертвы и будет сжимать добычу в своих челюстях до тех пор, пока не умертвит.