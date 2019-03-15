«Крым-Россия-навсегда»: 5-летие воссоединения с РФ отмечают на полуострове

Тысячи жителей и гостей Симферополя прошли торжественным шествием от памятника «Народному ополчению всех времен» к зданию Государственного совета Крыма, где уже начался праздничный митинг, посвященный пятой годовщине воссоединению полуострова с Россией.

Первыми крымчан поздравил глава РК Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что жители полуострова никогда не сомневались в сделанном в 2014 году выборе. И если бы потребовались, они повторили бы это столько раз, сколько необходимо. «Пять лет пролетели как один день, мы отмечаем первое пятилетия возвращения Крыма в родной дом, в Россию. Мы прошли тяжелый путь, но если бы это было необходимо, мы бы повторили это еще тысячу раз, — сказал он. – Вся страна поддержала нас, мы знали, что за нами стояла вся Россия».

В пятницу в Крыму проходят праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума 2014 года и воссоединения полуострова с Россией, передает РИА Новости. В Симферополе они начались с торжественного возложения цветов к памятнику «Народного ополчения всех времен».

После этого состоялось праздничное шествие. На празднование в Крым приехали делегация Государственной думы РФ во главе со спикером Вячеславом Володиным, делегации из Франции и ДНР, иностранные журналисты, т.д. Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.