КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую Вокзальная 22
продам
Продам 1к. квартиру на ул. Комсомольская 32
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Площадка по переработке мусора появится в Бердске?!

Закрыл доступ к фондам НКВД из-за секретных сведений госархив Новосибирска

Хазин: В России больше 30% нищих, у которых есть деньги только на еду

За взятку в 3,2 млрд рублей задержали депутата Госдумы от «Справедливой России»

Заподозрили в обмане КБУ пенсионеры из Бердска

Бывший водочный магнат баллотируется в мэры Новосибирска

Отменил визит в США из-за санкций Совфед России

«Коридор» для большегрузов откроют на трассе Р-256 в Бердске и Бердском шоссе

На четвереньках заползают в кассу по оплате услуг ЖКХ пенсионеры Бердска

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Новосибирцы возмущены: Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

Речь Дмитрия Медведева на закрытии Универсиады в Красноярске вызвала ожесточенные споры у сибиряков из-за одной фразы. Новосибирцы считают столицей Сибири Новосибирск.

15.03.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Новосибирцы возмущены: Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

Красноярск тоже крупный город

В Красноярске 12 марта завершилась Зимняя Универсиада-2019. Произнести речь, посвящённую закрытию масштабных международных соревнований, в Сибирь прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поблагодарил спортсменов за острую борьбу, отметив их благородство и стойкость, командный дух, самоотдачу и «абсолютную верность принципам честной игры».

«Одиннадцать незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями. Я хочу искренне поздравить всех победителей Зимней Универсиады-2019», – сказал Дмитрий Медведев.

Фраза премьер-министра разошлась по социальным сетям, вызвав многочисленные споры среди сибиряков. «Со школы надо знать, что Новосибирск – столица Сибири», «Какое отношение вообще Новосибирск имеет к Сибири?», «Шах и мат, новосибирцы», – написали они.

Напомним, в последний день Универсиады Россия увеличила разрыв в общемедальном зачёте, завоевав в общей сложности 112 наград, в том числе 41 золотую медаль.

Источник: sib.fm




Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Площадка по переработке мусора появится в Бердске?! Закрыл доступ к фондам НКВД из-за секретных сведений госархив Новосибирска Хазин: В России больше 30% нищих, у которых есть деньги только на еду

(6) Комментариев

  1. Аноним

    Бердск столица мира, а Новосибирск и Красноярск большие деревни.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Гость

    Какая ему разница — кто и что считает? Здесь всё определяется сверху.

    Thumb up 0 Thumb down 2

  3. Гость

    Лет уж двадцать как Красноярск лидирует финансово! Там мощно «севера» вкупились — Норильск один чего стоит!
    Но «перекрёстком международных дорог» по-прежнему остаётся Новосибирск, а значит перспективы доминирования у него ещё есть! 8)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    — А вот и не передерётесь, — подмигнул Медведев красноярцам и новосибирцам, закончив свое выступление. :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Я бы посоветовал поинтересоваться у США, китая и Британии, какие окупацонные зоны согласованы и где столицы ( сирийский сценарий)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика