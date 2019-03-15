Новосибирцы возмущены: Медведев назвал Красноярск столицей Сибири

Площадка по переработке мусора появится в Бердске?!
Закрыл доступ к фондам НКВД из-за секретных сведений госархив Новосибирска
Хазин: В России больше 30% нищих, у которых есть деньги только на еду
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Бывший водочный магнат баллотируется в мэры Новосибирска
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Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»
Бердск столица мира, а Новосибирск и Красноярск большие деревни.
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Черепаново!
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Какая ему разница — кто и что считает? Здесь всё определяется сверху.
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Лет уж двадцать как Красноярск лидирует финансово! Там мощно «севера» вкупились — Норильск один чего стоит!
Но «перекрёстком международных дорог» по-прежнему остаётся Новосибирск, а значит перспективы доминирования у него ещё есть!
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— А вот и не передерётесь, — подмигнул Медведев красноярцам и новосибирцам, закончив свое выступление.
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Я бы посоветовал поинтересоваться у США, китая и Британии, какие окупацонные зоны согласованы и где столицы ( сирийский сценарий)
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