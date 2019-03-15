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В чемпионате Сибири по кулинарии и пицце посоревнуются студенты из Бердска

За приз победителя поборются еще 5 бердских компаний. Лучшему кулинару достанется сертификат на участие в российском финале чемпионата в Москве. Перелет до столицы призеру обойдется в 0 рублей.

15.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В чемпионате Сибири по кулинарии и пицце посоревнуются студенты из Бердска

В рейтинге самых востребованных профессий повара находятся на четвертом месте

Открытый чемпионат Сибири по кулинарии и пицце пройдет с 10 по 12 апреля в рамках выставки ярмарки товаропроизводителей в Новосибирской области под названием «Сделано у нас».

Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам рассказала «курьер. Сред. Бердск» сегодня. 15 марта, что фестиваль пройдет в новосибирском Экспоцентре. А к участию принимаются не только профессиональные повара-кондитеры и пиццайло (итальянский вариант от pizzaiolo — мастер по выпечке пиццы), но и школьники и студенты старше 16 лет.

— Приз будет очень интересный — сертификат на участие в финале чемпионата России, который состоится в октябре в Москве. В этот сертификат будет включен авиаперелет в обе стороны. Кроме того, в Москве с 18 по 20 июня будет проходить форум «Завтрак шефа — 2019». Победитель чемпионата Сибири получит билет свободного посещения данного форума, — рассказала Жанна Сергеевна.

Уже сегодня решение о борьбе за приз в чемпионате кулинарии приняли шесть компаний и предприятий: Бердский политехнический колледж, кафе «Фэмили Хоум», ресторан «Аквалэнд», кафе «Лисья нора», санаторий «Крона» и ООО «Кондитер».

Как сообщила Жанна Шурова, при содействии администрации участники зарегистрированы и готовы принять участие в конкурсе. Но регистрация участников открыта до 31 марта. С информацией о требованиях к участию в конкурсе можно ознакомиться на сайте горадминистрации. А в отделе промышленности и торговле ответят на все вопросы по конкурсу и помогут зарегистрироваться на него.

— Для нас очень важно, что наши ребятишки, студенты из Бердского колледжа вызвались на участие в конкурсе. В прошлом году студенты колледжа вылепили из хлеба Бердский острог и заняли первое место. Будем болеть за наших участников, — поделилась вице-мэр с !Курьер. Среда. Бердск».


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