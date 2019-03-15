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Заказное убийство: Киллер расстрелял предпринимателя в Подмосковье

Исполнитель ждал жертву возле подъезда в Мытищах. Убит Геворг Туманян, который занимался розничной торговлей.(ВИДЕО)

15.03.2019 Фото: стоп-кадр видео Нет комментариев
 
Заказное убийство: Киллер расстрелял предпринимателя в Подмосковье
В подмосковных Мытищах совершено заказное убийство предпринимателя. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, киллер поджидал жертву у подъезда жилого дома. Как только предприниматель подошел к зданию, по нему был открыт огонь.

Сообщник стрелявшего поджидал подельника в машине, после совершения преступления они оба скрылись. Сейчас правоохранители разыскивают машину марки Volkswagen Touareg. По некоторым данным, она зарегистрирована на некоего Армана Хачатряна.

Жертвой преступника стал Геворг Туманян. Он занимался розничной торговлей. На месте происшествия работают сотрудники следственных органов.

24 февраля стрельба произошла в одной из саун в московском районе Люблино. Один человек получил огнестрельное ранение.

Источник: iz.ru


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