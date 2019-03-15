Умер известный тележурналист Сергей Лукинский в Новосибирске

Ушёл из жизни новосибирский телеведущий, журналист Сергей Лукинский. Сообщает 15 марта Сиб.фм со ссылкой на его сына Николая Лукинского. Причина смерти пока не установлена.

Сергей Лукинский работал на ГТРК «Новосибирск» с января 1993 года. Сначала был корреспондентом, автором и ведущим спортивных программ «Спортивная неделя», «Чемпион», «Выше, быстрее, сильнее», «Олимпиада-2000. Новосибирск–Сидней». Позже стал продюсером телеканала.

Сергей Лукинский – лауреат премии имени Емельяна Ярославского, международного конкурса «Память огненных лет», всероссийского конкурса Военно-патриотических спортивных программ.

За пропаганду гуманистических ценностей спорта по итогам 2003 года награждён дипломом Олимпийского комитета России «Справедливая игра» – «Фэйр Плэй».

Прощание пройдёт в воскресенье, 17 марта, с 13 до 15 часов по адресу: ул. Потанинская, 42/1.