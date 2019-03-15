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Умер известный тележурналист Сергей Лукинский в Новосибирске

Бывший ведущий ГТРК «Новосибирск» скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Причина смерти пока не установлена.

15.03.2019 Фото: vk.com Нет комментариев
 
 

Умер известный тележурналист Сергей Лукинский в Новосибирске

Сергей Лукинский был комментатором и телеведущим на ВГТРК Новосибирск

Ушёл из жизни новосибирский телеведущий, журналист Сергей Лукинский. Сообщает 15 марта  Сиб.фм со ссылкой на его сына Николая Лукинского. Причина смерти пока не установлена.

Сергей Лукинский работал на ГТРК «Новосибирск» с января 1993 года. Сначала был корреспондентом, автором и ведущим спортивных программ «Спортивная неделя», «Чемпион», «Выше, быстрее, сильнее», «Олимпиада-2000. Новосибирск–Сидней». Позже стал продюсером телеканала.

Сергей Лукинский – лауреат премии имени Емельяна Ярославского, международного конкурса «Память огненных лет», всероссийского конкурса Военно-патриотических спортивных программ.

За пропаганду гуманистических ценностей спорта по итогам 2003 года награждён дипломом Олимпийского комитета России «Справедливая игра» – «Фэйр Плэй».

Прощание пройдёт в воскресенье, 17 марта, с 13 до 15 часов по адресу: ул. Потанинская, 42/1.

 


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