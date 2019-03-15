50 потенциально опасных для США стран внес в список Госдеп

Предлагается, в частности, ввести ограничения на ввоз лекарств, продовольствия и табака, приостановить сотрудничество с США в атомной отрасли и авиации
Потенциальную угрозу для США сегодня представляют 50 стран, которые могут нанести урон Соединенным Штатам. Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявила глава отдела политического планирования Госдепа Кирон Скиннер. Ее выступление опубликовано на сайте CSIS.
Она не стала называть конкретные страны, но подчеркнула, что они вызывают беспокойство американских властей. Скиннер пояснила, что в двадцатом веке США во внешней политике были заняты противостоянием с СССР, но с тех пор «мир изменился и стал другим».
Угрозу представляют не только страны с ядерным оружием, но и государства, которые могут атаковать в информационном и экономическом пространстве. Впрочем, Скиннер отметила, что «главным испытанием» для США станут развивающиеся страны, которые присоединились или могут присоединиться к ядерному клубу.
Ранее аналитики CSIS представили исследование, рассказывающее об увеличении влияния России в Европе. По мнению авторов доклада, международные санкции не мешают Москве улучшать свои связи с ЕС. В качестве одного из примеров, что инвестиции российских компаний в Австрии, Италии и Нидерландах выросли с €13,2 млрд в 2007-м до €96 млрд в 2017 году.
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