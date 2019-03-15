КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

50 потенциально опасных для США стран внес в список Госдеп

28 «черных» кредиторов нелегально выдавали микрозаймы в Новосибирской области

С половодьем во дворах жилых домов по приказу мэра борются коммунальщики Бердска

Изнасиловал и заколол насмерть 8-летнюю девочку чабан-педофил в Тыве

Для жалоб бизнеса на давление спецплатформу создает Путин

Расписание сдачи ЕГЭ в 2019 году

Умер известный тележурналист Сергей Лукинский в Новосибирске

Заподозрили в обмане КБУ пенсионеры из Бердска

Отдавать бомжей-стариков в приемные семьи хотят в России

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


С половодьем во дворах жилых домов по приказу мэра борются коммунальщики Бердска

Но технике мешают автомобили, владельцы которых не убрали свой транспорт с парковки по просьбе УК. (ВИДЕО)

15.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
С половодьем во дворах жилых домов по приказу мэра борются коммунальщики Бердска

Горы снега вывезли на снегоотвал

12 марта мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о противопаводковых мероприятиях, которые должны быть организованы одноименной комиссией. Всем ее участникам Евгений Анатольевич поручил разработать план мероприятий по предотвращению подтопления домов частного сектора и многоквартирных строений. До этого же срока комиссия обязана обследовать водопропускные и переливные устройства, гидротехнические сооружения, дороги, а также понтонный мост через речку Раздельную, выявить искусственные сооружения, препятствующие пропуску паводковых вод.

Директор Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев обязан обеспечить готовность ливневой канализации к приему и пропуску паводковых вод. До 25 марта очистить водопропускные трубы и лотки, водоотводные канавы.А также вывести снег с подтопляемых городских территорий, в том числе из частного сектора. Ему же поручено нанять технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций во время прохождения паводка.

Сегодня, 15 марта, во дворе дома № 24 по ул. К. Маркса экскаватор ЦМУ приступил бороться с весенним паводком. Управляющая компании предупредила жителей дома о дате и времени проведения очистки двора от снега, попросив убрать автомобили с парковки. однако не все автовладельцы выполнили просьбу УК. Водителю экскаватора пришлось сгребать груды подтаявшего снега в обход иномарки или прямо к его «морде». Чуть позже на помощь к экскаватору подъехала грузовая машину, которая ввезла собранный снег на снегоотвал.

Автор видео Марина Волкова


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
50 потенциально опасных для США стран внес в список Госдеп 28 «черных» кредиторов нелегально выдавали микрозаймы в Новосибирской области Оплатили долги прямо на дороге четверо предпринимателей из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика