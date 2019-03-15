С половодьем во дворах жилых домов по приказу мэра борются коммунальщики Бердска

12 марта мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о противопаводковых мероприятиях, которые должны быть организованы одноименной комиссией. Всем ее участникам Евгений Анатольевич поручил разработать план мероприятий по предотвращению подтопления домов частного сектора и многоквартирных строений. До этого же срока комиссия обязана обследовать водопропускные и переливные устройства, гидротехнические сооружения, дороги, а также понтонный мост через речку Раздельную, выявить искусственные сооружения, препятствующие пропуску паводковых вод.

Директор Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев обязан обеспечить готовность ливневой канализации к приему и пропуску паводковых вод. До 25 марта очистить водопропускные трубы и лотки, водоотводные канавы.А также вывести снег с подтопляемых городских территорий, в том числе из частного сектора. Ему же поручено нанять технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций во время прохождения паводка.

Сегодня, 15 марта, во дворе дома № 24 по ул. К. Маркса экскаватор ЦМУ приступил бороться с весенним паводком. Управляющая компании предупредила жителей дома о дате и времени проведения очистки двора от снега, попросив убрать автомобили с парковки. однако не все автовладельцы выполнили просьбу УК. Водителю экскаватора пришлось сгребать груды подтаявшего снега в обход иномарки или прямо к его «морде». Чуть позже на помощь к экскаватору подъехала грузовая машину, которая ввезла собранный снег на снегоотвал.

Автор видео Марина Волкова

