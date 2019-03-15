Заподозрили в обмане КБУ пенсионеры из Бердска

-Почему в квитанции за февраль нет платежа за холодную воду? — поинтересовалась у «Курьер. Среда. Бердск» жительница микрорайона Раздольного Валентина.

Днем позднее в «Курьер. Среда. Бердск» обратилась и жительница Нового поселка Галина Михайловна:

-Я оплачиваю коммунальные услуги своему сыну, так как он инвалид, получает пенсию. Ни горячей, ни холодной воды не оказалось в платежке. Я обратилась в УК «ТемпСервис», там мне сказали, что начисления производит КБУ. В абонентском отделе ничего сказать не смогли, якобы не знают в чем проблема. А сыну придется в апреле двойную цену платить за услугу. Это теперь так всегда будет?

Коммерческий директор Комбината бытовых услуг Семен Лапицкий сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 марта, что никаких сбоев в программах КБУ нет. По его словам, случаи индивидуальны.

-Нужно подойти в абонентский отдел предприятия с квитанцией. Там бердчанке подскажут в чем проблема, произведут корректное начисление, — прокомментировал ситуацию Семен Лапицкий.