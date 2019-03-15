Любителям вкусно поесть...

Как отмечают продавцы бердских мясных магазинов, у бердчан в почете свинина и курица. Курицу можно запечь целиком или приготовить голени с картошкой - пальчики оближешь! Шея свинины пойдет как на шашлык, который можно приготовить в духовке, так и для запекания ее целиком.