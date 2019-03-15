За перевозку трупа в морг 1283 рубля готова заплатить горбольница Бердска

Морг в Бердске расположен в больничном городке Микрорайона
Бердская ЦГБ объявила аукцион стоимостью в 227 149 рублей на транспортировку и доставку тел или останков умерших. Выигравший торги, в рамках муниципального контракта, должен был перевезти 177 умерших, находившиеся на стационарном лечении в БЦГБ. Стоимость перевозки одного тела составит 1 283 рубля.
Торги должны были состоятся утром 18 марта. Однако на участие в конкурсе была подана одна заявка и электронный аукцион признан несостоявшимся.
Согласно требованиям бердской ЦГБ транспортировке подлежат умершие в терапевтическом корпусе № 1 и 2, детской больнице, хирургическом корпусе, родильном доме, инфекционно-туберкулезном корпусе. Условия перевозки должны соответствовать требованиям Федерального закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Сан Пин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
Транспортировка трупов должна осуществляться специализированным транспортом службы круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, в течение двух часов с момента получения заявки. Тела умерших доставляются в патологоанатомическое отделение или отделение судебно-медицинской экспертизы Бердска. При закрытии последнего отделения тела умерших увезут в Новосибирск по адресу: ул. Немировича-Данченко, дом 130.
Победитель аукциона должен был доставлять трупы без гроба в полиэтиленовом пакете или мешке лицом вверх. В компетенции Службы числятся меры к сохранению в неизменном виде состояния тела, которая должна помещать почивших в холодильные камеры. Персонал, занимающийся транспортировкой покойных, должен быть обеспечен транспортом, спецодеждой, инвентарем и дезинфицирующими средствами. Специализированный транспорт Службы, допущенный к транспортировке трупов, должен быть технически исправен, отвечать требованиям правил эксплуатации и безопасности.
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«Стоимость перевозки одного тела составит 1 283 рубля.»
«тела умерших увезут в Новосибирск по адресу: ул. Немировича-Данченко, дом 130.»
Доехать живому, на такси, из Бердска до «Новосибирск по адресу: ул. Немировича-Данченко, дом 130.»» дороже стоит!!!
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