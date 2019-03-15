«Майор попался на взятке сотруднику ФСБ и оштрафован на 1,1 млн рублей в Новосибирске»

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил начальника автомобильной и электрогазовой службы к штрафу 1,1 млн рублей, сообщает Главное военное следственное управление СКР.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», — говорится в сообщении.

Также суд лишил его права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года, а также воинского звания «майор».

Суд установил, что в сентябре 2018 года майор предложил сотруднику ФСБ России взятку в размере 150 тыс. рублей за то, что тот не станет проводить соответствующих проверочных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению фактов хищения авиационного топлива в воинской части.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил вышестоящему руководству о состоявшемся разговоре. После передачи денег майора задержали.

Источник: Интерфакс