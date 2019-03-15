НАТО перебрасывает войска к границам России

Военные опасности, исходящие от США и НАТО, уже формируются в военные угрозы для России. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда».

«В результате антироссийской деятельности США и НАТО появилась тенденция трансформации «военных опасностей» в «военные угрозы», — подчеркнул он. В подтверждение своим словам Попов напомнил о двукратном увеличении численности членов НАТО за последние 20 лет. Также за последние два года численность военнослужащих сил первоочередного задействования НАТО выросла в 1,6 раза — с 25 до 40 тыс. человек. Кроме того, в странах Балтии развернуты усиленные батальонные тактические группы многонационального состава численностью до 1 тыс. военнослужащих каждая. Реализуется американская инициатива «3 по 30», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран НАТО в течение 30 суток.

«Реанимируется существовавшая в годы холодной войны система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией», — добавил замсекретаря Совбеза РФ. Он напомнил и о существенном повышении интенсивности оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от российских границ.

В качестве еще одного примера Попов привел расширение системы противоракетной обороны (ПРО) США. «Характерно, что по мере развертывания и наращивания боевых возможностей глобальной системы ПРО американцы как-то забывают об объявленной ими же ракетной угрозе со стороны Ирана», — заметил замсекретаря Совбеза. Он напомнил, что эта система расширялась именно под предлогом противодействия угрозе из Ирана.

Нарушение договоренностей

Продолжая тему отношений с США, Попов напомнил и о такой закрепленной в Военной доктрине РФ опасности, как нарушение международных договоренностей и несоблюдение ранее заключенных соглашений в сфере запрещения, ограничения и сокращения вооружений. Он отметил, что в последнее время активно обсуждаются такие шаги Вашингтона, как приостановка исполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, нежелание США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Но как-то в тени остаются предпринимаемые администрацией США шаги по ревизии полномочий рабочих органов Конвенции о запрещении химического оружия, по блокированию попыток создания юридически обязывающего механизма проверки соблюдения Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия, по наращиванию масштабов собственных военно-биологических программ на постсоветском пространстве, — заметил Попов. — Могу вас заверить, этот перечень можно продолжить».

«Современная международная обстановка, характеризуется высокой динамичностью, приобретая все более сложный и неустойчивый характер, — констатировал замсекретаря Совбеза России. — Отмечается нарастание конфликтного потенциала в зонах традиционных российских интересов».

Новые центры НАТО в Риге и Таллине

США и НАТО создали два новых центра в Таллине и Риге на случай масштабной кибервойны с Россией, добавил Попов.

«Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и Объединенный центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны, — сказал он. — Основной задачей указанных структур является выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника — как вы понимаете, прежде всего, России — путем нарушения функционирования систем государственного управления, финансовых институтов, предприятий, электростанций, железнодорожных вокзалов и аэропортов».

Попов подчеркнул, что глобальное информационное пространство уже признано многими специалистами новым театром военных действий. По его словам, именно поэтому США и их партнеры по НАТО уделяют серьезное внимание активным действиям в киберпространстве и получению тотального контроля над этой сферой. «Опыт применения российской группировки войск в Сирии, итоги учений и внезапных проверок показывают, что Вооруженные силы РФ способны отразить агрессию, направленную против нашей страны, обеспечить защиту целостности и неприкосновенности ее территории», — заверил он.

Источник: ТАСС