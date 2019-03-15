28 «черных» кредиторов нелегально выдавали микрозаймы в Новосибирской области

По данным регулятора, всего в прошлом году на территории Сибирского федерального округа, а также на территории Забайкальского края и Бурятии Центробанк выявил 165 организаций и ИП, незаконно выдающих кредиты. В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России отметили, что в Новосибирской области в прошлом году выявили 28 «черных» кредиторов.

«Каждый десятый нелегал незаконно выдавал займы населению с привлечением средств материнского капитала. 70% «черных кредиторов» незаконно использовали в названии словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания», — говорится в сообщении Сибирского ГУ Банка России. В двух организациях были выявлены признаки финансовой пирамиды.

«Часто нелегалы выдают займы под завышенные проценты или на таких условиях, по которым вернуть деньги вовремя невозможно. Клиент в таком случае, допуская просрочку по платежам, сразу лишается предмета залога. Также нелегальные кредиторы используют незаконные методы взыскания долгов», — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

В начале марта этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что достичь успеха в борьбе с нелегальными кредиторами пока не удалось. В свою очередь Путин дал поручение повысить ответственность за незаконную выдачу кредитов.

Источник: РБК