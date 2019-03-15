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Расписание сдачи ЕГЭ в 2019 году

Основная волна ЕГЭ пройдет с 27 мая по 13 июня. Досрочная сдача экзамена пройдет с 20 марта по 1 июля.

15.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Расписание сдачи ЕГЭ в 2019 году

Выпускники школ Бердска уже вовсю готовятся к ЕГЭ

Абитуриенты в 2019 году будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 27 мая по 13 июня. Утвержденный Минпросвещения и Рособрнадзором приказ с расписанием размещен в четверг на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, основная волна ЕГЭ-2019 начнется 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 31 мая — по истории и химии, 3 июня — по русскому языку. Иностранные языки будут сдавать 5, 7 и 8 июня. Экзамен по физике назначен на 5 июня, по обществознанию — 10 июня, по биологии, информатике и ИКТ — 13 июня.

В приказе уточняется, что досрочная сдача, в которой принимают участие выпускники прошлых лет и выпускники 2019 года по уважительной причине, пройдет с 20 марта по 1 июля.

Сентябрьская волна ЕГЭ запланирована на следующие сроки: 3 сентября — русский язык, 6 сентября — математика базового уровня. Согласно порядку проведения ГИА, к сдаче в эти сроки допускают тех, кто несмотря на плохие результаты по итогам основной волны, планирует получить аттестат об окончании школы.

Источник: ТАСС


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