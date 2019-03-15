Для жалоб бизнеса на давление спецплатформу создает Путин

В России будет создана специальная информационная платформа, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о фактах давления и попытках отъема собственности, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Важно, что работа по улучшению условий ведения бизнеса продолжается. Знаю, что на полях нынешнего съезда подписано соглашение между ведущими деловыми объединениями и Агентством стратегических инициатив по организации работы специальной информационной платформы, о которой также шла речь, если вы обратили внимание, в послании. С ее помощью у предпринимателя появится дополнительная, надеюсь, возможность сообщить о фактах незаконного давления, о попытках отъема собственности и так далее», — сказал Путин.

РИА Новости