КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

50 потенциально опасных для США стран внес в список Госдеп

28 «черных» кредиторов нелегально выдавали микрозаймы в Новосибирской области

С половодьем во дворах жилых домов по приказу мэра борются коммунальщики Бердска

Изнасиловал и заколол насмерть 8-летнюю девочку чабан-педофил в Тыве

Для жалоб бизнеса на давление спецплатформу создает Путин

Расписание сдачи ЕГЭ в 2019 году

Умер известный тележурналист Сергей Лукинский в Новосибирске

Заподозрили в обмане КБУ пенсионеры из Бердска

Отдавать бомжей-стариков в приемные семьи хотят в России

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Для жалоб бизнеса на давление спецплатформу создает Путин

На новой информационной площадке предприниматели смогут сообщать о попытках отъема собственности и незаконном давлении.

15.03.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Для жалоб бизнеса на давление спецплатформу создает Путин

Владимир Путин

В России будет создана специальная информационная платформа, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о фактах давления и попытках отъема собственности, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Важно, что работа по улучшению условий ведения бизнеса продолжается. Знаю, что на полях нынешнего съезда подписано соглашение между ведущими деловыми объединениями и Агентством стратегических инициатив по организации работы специальной информационной платформы, о которой также шла речь, если вы обратили внимание, в послании. С ее помощью у предпринимателя появится дополнительная, надеюсь, возможность сообщить о фактах незаконного давления, о попытках отъема собственности и так далее», — сказал Путин.

РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
50 потенциально опасных для США стран внес в список Госдеп 28 «черных» кредиторов нелегально выдавали микрозаймы в Новосибирской области Оплатили долги прямо на дороге четверо предпринимателей из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика