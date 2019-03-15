Отдавать бомжей-стариков в приемные семьи хотят в России

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по сути дела это уже начинается демонтаж социального государства…
лозунг «государство вам ничего не должно » в действии..
вспомните недавно принятый закон о праве лиц предпенсионного возраста на алименты, которые будут обязаны им выплачивать их дети. Власть прямо снимает с себя ответственность за людей, которых она же и обокрала, приняв людоедский закон о повышении пенсионного возраста.
вот такими поправочками-законами нынешнее государство начинает снимать с себя обязательства перед гражданами, вот так начинается социальный геноцид на правовом уровне…
после чего вопрос «а на хрена нам такое государство» становится риторическим ….
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