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Отдавать бомжей-стариков в приемные семьи хотят в России

К бездомным пенсионерам можно применить такой же механизм, как к детям-сиротам, считает глава СПЧ.

15.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Отдавать бомжей стариков в приемные семьи хотят в России

Пожилых бомжей пристроят в семьи

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступил с идеей прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям.

«Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность», — сказал Федотов в четверг на заседании СПЧ, посвященном заботе о бездомных.

Он отметил, что и к приемным семьям, принимающим детей, иногда возникают вопросы: «Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти».

«И дети, и бездомные — не бычки. К ним надо относиться по-человечески», — подчеркнул в связи с этим Федотов.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    по сути дела это уже начинается демонтаж социального государства…
    лозунг «государство вам ничего не должно » в действии..
    вспомните недавно принятый закон о праве лиц предпенсионного возраста на алименты, которые будут обязаны им выплачивать их дети. Власть прямо снимает с себя ответственность за людей, которых она же и обокрала, приняв людоедский закон о повышении пенсионного возраста.
    вот такими поправочками-законами нынешнее государство начинает снимать с себя обязательства перед гражданами, вот так начинается социальный геноцид на правовом уровне…
    после чего вопрос «а на хрена нам такое государство» становится риторическим ….

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