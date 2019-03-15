Отдавать бомжей-стариков в приемные семьи хотят в России

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выступил с идеей прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям.

«Когда в семью берется приемный ребенок, он живет, учится. А люди, взявшие ребенка, получают определенную компенсацию. Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность», — сказал Федотов в четверг на заседании СПЧ, посвященном заботе о бездомных.

Он отметил, что и к приемным семьям, принимающим детей, иногда возникают вопросы: «Приемные родители не всегда подготовлены, для многих это форма бизнеса, а не забота о детях. Напоминает откорм бычков, программа советской власти».

«И дети, и бездомные — не бычки. К ним надо относиться по-человечески», — подчеркнул в связи с этим Федотов.

Источник: Интерфакс