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Изнасиловал и заколол насмерть 8-летнюю девочку чабан-педофил в Тыве

Суд приговорил его к пожизненному заключению. 56-летний местный житель заманил конфетами возвращающуюся из школы девочку в заброшенный дом, где надругался над ней и убил.

15.03.2019 Фото: СКР Нет комментариев
 
Изнасиловал и заколол насмерть 8 летнюю девочку чабан педофил в Тыве

Подозреваемый показал, как убивал ребенка

В Тыве местный житель за убийство малолетней девочки приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщили в четверг в главке Следственного комитета.

Собранные следственными органами СКР по Республике Тыва доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 56-летнему жителю села Балгазын Тандинского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием ее беспомощного состояния), пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, находившейся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

Следствием и судом установлено, что 15 мая 2018 года около 18.00 находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина у заброшенного дома №9 по улице Дзержинского села Балгазын увидел ранее ему незнакомую 8-летнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы.

Воспользовавшись отсутствием поблизости посторонних лиц и обещая угостить конфетами, мужчина обманным путем завел малолетнюю в заброшенный дом, где с целью удовлетворения своей половой потребности, применяя физическую силу, начал ее душить, от чего девочка потеряла сознание. После совершения в отношении малолетней потерпевшей изнасилования и насильственных действий сексуального характера обвиняемый, осознав, что девочка, придя в сознание, может сообщить о совершенных в отношении нее преступлениях родителям и в правоохранительные органы, с целью сокрытия данных особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, нанес металлическим стержнем множественные удары в область грудной клетки ребенка, от которых девочка скончалась.

После совершения преступления злоумышленник вынес тело девочки на улицу, где она и была обнаружена, а сам скрылся с места преступления. Тем не менее в ходе первоначальных неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в течение первых суток после возбуждения уголовного дела следствием была установлена его причастность к совершению убийства малолетней, после этого в ходе широкомасштабной операции, в результате прочесывания сотрудниками МВД по республике таежной местности осужденный был задержан на чабанской стоянке на территории Тес-Хемского района республики.

Несмотря на то, что мужчина в ходе предварительного следствия частично признавал свою вину в совершении изнасилования и убийства девочки, его причастность к совершению всех инкриминируемых эпизодов преступлений доказана собранными по уголовному делу доказательствами: протоколами осмотров мест происшествия, заключениями трасологической, генотипоскопических экспертиз и другими доказательствами.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.


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