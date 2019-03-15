Шаманов оштрафовали после сжигания верблюдов для укрепления РФ в Иркутске

Бурятские шаманы, совершившие жертвоприношение верблюдов ради укрепления России, оштрафованы на 3 тыс. рублей. Штраф оформлен из-за отсутствия ветеринарных документов на животных, которых привезли в Иркутскую область из соседнего региона, передает Тайга.инфо.

«Штраф, который нам выставил Россельхознадзор, мы оплатили. Он был за то, что мы без согласования с ветеринарной службой привезли верблюдов из Бурятии, где купили их у фермеров. Штраф был 3 тыс. рублей», — цитирует руководителя Ангарской религиозной организацией шаманов Артура Цыбикова.

Шаман уточнил, что ветеринарная служба Бурятии должна была убедиться, что верблюды не инфицированы, и после этого дать разрешение на транспортировку в другой регион, но поскольку животные нужны были в кратчайшие сроки, как только их нашли, «срочно привезли, не предупредив ветеринарную службу».

Бурятские шаманы сожгли в Иркутской области пять верблюдов для «укрепления России и ее народов.

Тайга.инфо писала, что верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол выступил против жертвоприношения верблюдов и заявил, что обряд не был санкционирован.

Прокуратура Ангарска проводит проверку законности обряда жертвоприношения. Шаманы заявили, что верблюд является «исключительным подношением с исключительными же целями, которое берутся делать лишь шаманы высшего посвящения». Кроме того, это должно помочь восстановить культурные ценности «которые приведут к возрождению нашей страны».

В бурятском шаманском центре «Тэнгэри» ритуал назвали кощунственным. Организация выразила протест действиям «неошаманов» из Ангарска.