Закрыл доступ к фондам НКВД из-за секретных сведений госархив Новосибирска

Директор госархива Новосибирской области (ГАНО) Владимир Широков закрыл исследователям и работникам архива доступ к фондам регионального управления КГБ.

Причиной стала проверка на наличие секретной информации. Фотографию приказа выложил Денис Карагодин, который разыскивает информацию по убийству своего прадеда сотрудниками НКВД.

Карагодин отметил, что компетентные органы попросили и новосибирский архив закрыл доступ к фондам управления НКВД по Новосибирской области Западно-Сибирского края СССР. И добавил, что его это не остановит.

Исследователь с 2012 года расследует убийство своего прадеда Степана Карагодина сотрудниками НКВД в 1938 году. Он хочет найти место захоронения родственника, привлечь к ответственности причастных к его гибели и собрать архивные материалы о его судьбе.

«Палачи Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР, расстрелявшие – убившие КАРАГОДИНА Степана Ивановича 21 января 1938 года в Томской тюрьме №3 тюремного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР; и всех людей (всего 7 человек) [а именно: БАТУРИНА Фрола Даниловича, БОЧАРНИКОВА Иосифа Михайловича, МАЛАШИШЕРА Матвея Леонтьевича, СИМО Елену Дмитриевну, СТАРОВОЙТ Ульяну Андреевну, ШАБАЛИНА Вениамина Яковлевича], проходивших по его расстрельному томскому (коллективному) делу 1937 – 1938 годов [архив Управления ФСБ России по Томской области, Фонд №8, Опись №1, Дело №П-1997]», — опубликовано в блоге Дениса Карагодина.

«Расследование ведется комплексно, в том числе и с использованием материалов разных архивов: как УФСБ, МВД, ФСИН, прокуратуры, так и различных государственных и муниципальных архивов. Ситуация с новосибирским архивом один из примеров того, с чем нам приходится сталкиваться на протяжении вот уже восьми лет активной работы (с 2012 года). Единственное отличие в том, что сейчас заблокированы целые фонды и не адресно для какого-то исследователя, а для всех вообще. Сделано это из-за того, что мы достаточно эффективно работаем и нас сложно предсказать, поэтому было принято решения вообще закрыть фонды для очередной „чистки“. Конечно, это не очень хорошая новость, но эта блокировка не остановит ни наше расследование, ни другие расследовательские сайты, которые идут по нашим следам и делают то же самое», — рассказал исследователь в своем блоге.

По его словам, «такой большой блокировки еще не было», но она не критична, так как закрытые фонды использовались для уточнения и верификации. «Всю важную и ценную по преимуществу информацию мы с него уже сняли. Но, приятного мало, это да», — добавил Карагодин.