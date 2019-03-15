Закрыл доступ к фондам НКВД из-за секретных сведений госархив Новосибирска

Директор госархива Новосибирской области (ГАНО) Владимир Широков закрыл исследователям и работникам архива доступ к фондам регионального управления КГБ.
Причиной стала проверка на наличие секретной информации. Фотографию приказа выложил Денис Карагодин, который разыскивает информацию по убийству своего прадеда сотрудниками НКВД.
Карагодин отметил, что компетентные органы попросили и новосибирский архив закрыл доступ к фондам управления НКВД по Новосибирской области Западно-Сибирского края СССР. И добавил, что его это не остановит.
Исследователь с 2012 года расследует убийство своего прадеда Степана Карагодина сотрудниками НКВД в 1938 году. Он хочет найти место захоронения родственника, привлечь к ответственности причастных к его гибели и собрать архивные материалы о его судьбе.
«Палачи Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР, расстрелявшие – убившие КАРАГОДИНА Степана Ивановича 21 января 1938 года в Томской тюрьме №3 тюремного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР; и всех людей (всего 7 человек) [а именно: БАТУРИНА Фрола Даниловича, БОЧАРНИКОВА Иосифа Михайловича, МАЛАШИШЕРА Матвея Леонтьевича, СИМО Елену Дмитриевну, СТАРОВОЙТ Ульяну Андреевну, ШАБАЛИНА Вениамина Яковлевича], проходивших по его расстрельному томскому (коллективному) делу 1937 – 1938 годов [архив Управления ФСБ России по Томской области, Фонд №8, Опись №1, Дело №П-1997]», — опубликовано в блоге Дениса Карагодина.
«Расследование ведется комплексно, в том числе и с использованием материалов разных архивов: как УФСБ, МВД, ФСИН, прокуратуры, так и различных государственных и муниципальных архивов. Ситуация с новосибирским архивом один из примеров того, с чем нам приходится сталкиваться на протяжении вот уже восьми лет активной работы (с 2012 года). Единственное отличие в том, что сейчас заблокированы целые фонды и не адресно для какого-то исследователя, а для всех вообще. Сделано это из-за того, что мы достаточно эффективно работаем и нас сложно предсказать, поэтому было принято решения вообще закрыть фонды для очередной „чистки“. Конечно, это не очень хорошая новость, но эта блокировка не остановит ни наше расследование, ни другие расследовательские сайты, которые идут по нашим следам и делают то же самое», — рассказал исследователь в своем блоге.
По его словам, «такой большой блокировки еще не было», но она не критична, так как закрытые фонды использовались для уточнения и верификации. «Всю важную и ценную по преимуществу информацию мы с него уже сняли. Но, приятного мало, это да», — добавил Карагодин.
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И не надейтесь. Лучше всего сказал основатель этой организации «тот, кто проработал в ЧК три года и более, сам должен быть расстрелян»
А там уже 5 поколение подрастает
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Архивы НКВД-КГБ советского должны быть открыты, особенно 1937-38 годов, для изучения историками, но огромный массив документов засекречен и вполне понятно почему, уж слишком много кровавого и некрасивого в этом случае вскроется, о чём власть даже спустя практически век, вспоминать не хочет.
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Че так поздно? Там много занемательного с 1900 года.
Люди прибитые к стенам.Черные такие.
Деацимации.Соженные деревни.Люди висящие вдоль трансиба. Трупы патрошка кишочки..тифозные могильники…8)
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Власть больше всего не хочет, чтобы проследили данную приемственность поколений ( что именно селикционировала). И даже не для обывателя- не приведи господи, если кто-что из созревших задумается
4 4
Разумеется они должны быть открыты, потому что хочется уже узнать реальные цифры и имена, а не очередной бред про кровавого Сталина, мерзкий совок и реки крови.
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Есть перепись населения.
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Как сказал писатель Шаламов, сидевший в лагерях, невиновных не было, каждый получал по своей вине.
А что, сейчас разве меньше было бы наказанных за преступления, которые совершаются миллионами?
Сталинские лагеря показались бы детскими забавами.
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Да, палачи постарались. Залили страну кровью, их имена будут прокляты навечно.
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Те палачи были разными ( кто идиалалист, кто садист, блаженный, кто убогий) — сегодня просто упыри
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«Те палачи были разными ( кто идиалалист, кто садист, блаженный, кто убогий) — сегодня просто упыри»
Вы считаете, что для убиваемого есть разница?
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а вы как считаете?
жвака американецкая стоила 90-х?
не дороговато жвака?..
Погодите еще за эту жваку многие заплатят и нищетой.И безработицей.
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Имена клеветников и очернителей истории, а также имена тех кто «кричит из ветвей», тоже постараемся не забыть, так как, как показывает практика, среди тех «убитых» подавляющее число таки были преступниками.
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небольшой ролик : Как «душегуб» Сталин спасал страну. В каком состоянии Россия и народ достались Сталину?
https://www.youtube.com/watch?v=9HFGKL40cgQ
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Это че ?Жертва сталина?..
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Дениска уже выяснил, что его «убиенный» пращур был организатором шпионской-диверсионной группы и расстрелян за дело, ему мало внимания?
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