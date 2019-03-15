Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Площадка по переработке мусора появится в Бердске?!
Закрыл доступ к фондам НКВД из-за секретных сведений госархив Новосибирска
Хазин: В России больше 30% нищих, у которых есть деньги только на еду
За взятку в 3,2 млрд рублей задержали депутата Госдумы от «Справедливой России»
Заподозрили в обмане КБУ пенсионеры из Бердска
Бывший водочный магнат баллотируется в мэры Новосибирска
Отменил визит в США из-за санкций Совфед России
«Коридор» для большегрузов откроют на трассе Р-256 в Бердске и Бердском шоссе
На четвереньках заползают в кассу по оплате услуг ЖКХ пенсионеры Бердска
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