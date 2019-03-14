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Депутат-единоросс лечить диабет предложил похудением

Справедливоросс ответил: Сам подход, само отношение «Единой России» к людям — оно все в этом ответе: «Есть надо меньше». Врачи говорят, что снижение веса актуально далеко не для всех диабетиков.

14.03.2019 Фото: duma.gov.ru 3 коммент.
 
 

Депутат единоросс лечить диабет предложил похудением

Николай Герасименко

Депутат Госдумы от «Единой России» и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что от диабета поможет похудение.

В ходе обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом, предложенного справедливороссом Федотом Тумусовым, он заявил, что главная проблема — это избыточное питание, передает Русская служба Би-би-си.

«Лечение сахарного диабета — это не столько инсулин и другие препараты, а самое главное — снизить до нормы вес», — сказал парламентарий.

«Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин и так далее. Поэтому кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой», — добавил Герасименко.

Тумусов в своем «Фейсбуке» возмутился словами коллеги от фракции, которая, как он пишет, отклонила законопроект.

«То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится, — пишет он. — Сам подход, само отношение «Единой России» к людям — оно все в этом ответе: «Есть надо меньше».

Николай Герасименко позже объяснил свои слова про лечение диабета похудением. По его словам, фразу просто выдернули из контекста. Депутат уточнил, что 90% больных диабетом относятся к инсулинонезависимой группе. Поэтому им нужно начать правильно питаться, чтобы решить проблемы со здоровьем.

Снижение веса актуально далеко не для всех пациентов и только на начальных стадиях, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог медицинского центра «Атлас», доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета ВНИМУ им. Н.И.Пирогова Юрий Потешкин. Он добавил, что без таблеток эффект от похудения будет кратковременным.

«Для первого типа диабета вес не особо актуален: даже если похудеть, ничего особо не изменится. У пациентов со вторым типом вес действительно влияет довольно значительно, он включен в патогенез сахарного диабета. Исключительно весом сахар можно улучшить, это правда, но без медикаментозного вмешательства эффект будет более короткий, чем правильный образ жизни плюс таблетки. Снижение веса – скорее дополнительное воздействие», – считает Юрий Потешкин.

В России необходимы специальные программы для людей с ожирением, рассказал врач-эндокринолог.

«Если бы пациенты имели меньший вес всю свою жизнь, они бы позже заболели, легче бы была терапия, меньше осложнений. В России должны быть программы по борьбе с ожирением. Для людей избыточный вес и ожирение больше эстетическая проблема, но для эндокринологов – это проблема со здоровьем. Правильный образ жизни должен быть, но на него нельзя взвалить абсолютно все», – считает Юрий Потешкин.

справка

Сахарный диабет, по данным ВОЗ, — хроническая болезнь, развивающаяся в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин.

Инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. В результате неконтролируемого диабета развивается гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со временем приводит к повреждениям систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.

Диабет можно лечить, считает ВОЗ, а его осложнения предотвращать или отсрочивать с помощью диеты, физической активности, медикаментов и регулярной проверки и лечения осложнений.

Национальная служба здравоохранения Великобритании считает, что диабет второго типа связан с ожирением, а вот риск возникновения диабета первого типа никак нельзя уменьшить, поддерживая здоровый образ жизни.

По оценкам ВОЗ, в 2014 году число людей с диабетом возросло до 422 миллионов. В 1980 году их число составляло 108 миллионов.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    С медицинской точки зрения всё верно он сказал (во всяком случае, для диабета II типа). Но у нас же толстяки такие трепетные, предпочитают пускать всё на самотёк и «лечицца» медикаментозно, но не напрягаться с жёсткими ограничениями по рациону. Это святое.

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    • аноним

      Вы много знаете людей с диабетом и не соблюдающих режим питания? Так и до комы не далеко.А вот депутатам нужно разбираться в тех вопросах о каких они рассуждают не имея даже близко никакого понятия.

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  2. Вовочка

    Спасибо Единой России! Партия упорно и последовательно делает всё для того, чтобы мы похудели! Отцы родные!

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