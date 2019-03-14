КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Потеряли память» свидетели по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

Депутат-единоросс лечить диабет предложил похудением

Пьяная 15-летняя девочка заблудилась и замерзла насмерть под Воронежем

Номинировали на Нобелевскую премию мира школьницу из Швеции после Трампа

Отказывается платить за мусор пенсионер из Бердска

Опийный мак легализуют в России из-за импортозависимости

Эффектная космическая «медуза» после старта ракеты «Союз» пролетит над Бердском

Россия запретила летать Boeing 737 MAX над территорией страны

На убийство клещей на кладбище и в парке 1 млн рублей потратят в Бердске

Престижно добывать нефть и работать чиновником в России

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Опийный мак легализуют в России из-за импортозависимости

Пока все субстанции для производства обезболивающих препаратов ввозятся из-за рубежа, причём из стран, которые вводят антироссийские санкции.

14.03.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Опийный мак легализуют в России из за импортозависимости

В России разрешат выращивать наркотики

Правительство предлагает разрешить культивировать в России наркосодержащие растения для производства лекарственных препаратов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 14 марта, передает «Парламентская газета».

По словам первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба, изменения предлагается внести в Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Предусматривается разрешить выращивать наркотические растения исключительно для медицинского применения.

«Сегодня использование наркотических психотропных анальгетиков при оказании паллиативной медицинской помощи, а также при оперативных вмешательствах обуславливает их социальную значимость», — сказал Сергей Цыб. Он напомнил, что 6 марта президент подписал закон о паллиативной медпомощи, который в том числе даёт пациентам право на обезболивание наркотическими и психотропными препаратами.

Действующее законодательство не позволяет культивировать и перерабатывать наркосодержащие растения для медицинских целей, в связи с этим отечественные производители лекарств вынуждены закупать сырьё за рубежом. Ежегодно ввозится более 400 кг восьми опийных фармацевтических субстанций.

Законопроект, разработанный правительством, разрешает выращивать опийный мак на территории России. Это позволит снизить импортозависимость в этой области. В целях усиления контроля предполагается установить государственную монополию на культивирование наркосодержащих растений.

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, все субстанции для производства лекарственных препаратов ввозятся в Россию из-за рубежа, причём из стран, которые вводят антироссийские санкции. На это сырьё установлены монопольно высокие цены. Вместе с тем в России есть кадры для работы в этой сфере и есть стандарты производства наркосодержащих препаратов.

«Нам нужно производство полного цикла. Этот закон позволит культивировать растения для того, чтобы производить лекарства центрального действия, которые являются обезболивающими, в том числе для помощи безнадёжным больным», — сказал депутат.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо «Потеряли память» свидетели по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске Депутат-единоросс лечить диабет предложил похудением

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика