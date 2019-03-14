Опийный мак легализуют в России из-за импортозависимости

Правительство предлагает разрешить культивировать в России наркосодержащие растения для производства лекарственных препаратов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 14 марта, передает «Парламентская газета».

По словам первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба, изменения предлагается внести в Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Предусматривается разрешить выращивать наркотические растения исключительно для медицинского применения.

«Сегодня использование наркотических психотропных анальгетиков при оказании паллиативной медицинской помощи, а также при оперативных вмешательствах обуславливает их социальную значимость», — сказал Сергей Цыб. Он напомнил, что 6 марта президент подписал закон о паллиативной медпомощи, который в том числе даёт пациентам право на обезболивание наркотическими и психотропными препаратами.

Действующее законодательство не позволяет культивировать и перерабатывать наркосодержащие растения для медицинских целей, в связи с этим отечественные производители лекарств вынуждены закупать сырьё за рубежом. Ежегодно ввозится более 400 кг восьми опийных фармацевтических субстанций.

Законопроект, разработанный правительством, разрешает выращивать опийный мак на территории России. Это позволит снизить импортозависимость в этой области. В целях усиления контроля предполагается установить государственную монополию на культивирование наркосодержащих растений.

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, все субстанции для производства лекарственных препаратов ввозятся в Россию из-за рубежа, причём из стран, которые вводят антироссийские санкции. На это сырьё установлены монопольно высокие цены. Вместе с тем в России есть кадры для работы в этой сфере и есть стандарты производства наркосодержащих препаратов.

«Нам нужно производство полного цикла. Этот закон позволит культивировать растения для того, чтобы производить лекарства центрального действия, которые являются обезболивающими, в том числе для помощи безнадёжным больным», — сказал депутат.