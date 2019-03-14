На убийство клещей на кладбище и в парке 1 млн рублей потратят в Бердске

Центр муниципальных услуг сегодня, 14 марта, начал поиск организации, которая произведет противоклещевую (акарицидную — прим. ред.) обработку 64,8285 ГА кладбища города и 7 ГА парка Победы. Победитель электронных торгов должен будет обеззаразить территорию от клещей 2 раза с периодичностью в 30 дней.Первая обработка должна состоятся с момента заключения договора в срок не позднее 25 апреля 2019 года, а вторая через 30 дней.

Выигравшая компания должен вскрыть упаковки с акарицидными препаратами только в присутствии представителей ЦМУ. При этом заказчик не предоставляет победителю торгов воду для приготовления раствора.

-Исполнителю необходимо, учитывая удаленность объектов друг от друга, предусмотреть способ доставки воды на обрабатываемые территории для приготовления раствора! Вода должна соответствовать требованиям, которые установлены инструкциями по применению к данным препаратам, — гласит документ.

При проведении противоклещевой обработки исполнитель должен проводить видеофиксацию всего объема выполненных работ. А после завершения работ — предоставить видеоматериал на электронном носителе в ЦМУ. Но вся обработка должны проводится в присутствии представителя Центра муниципальных услуг.

Кроме того, победитель торгов должен провести энтомологическое обследование территории на наличие клещей до и после каждой акарицидной обработки в соответствии с Методическими указаниями МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов». А после, в тчеение двух дней, предоставить акты энтомологических обследований территорий.

Если после данной проверки количество клещей будет превышать допустимое количество клещей на один флаго-километр (0,5 экземпляра), то подрядная организация в течение трех дней обязана бесплатно провести повторную обработку препаратом «Акаритокс» или эквивалент, если количество клещей будет превышать допустимую норму после первой обработки, препаратом «Форсайт» или эквивалент, если количество клещей будет превышать допустимую норму после второй обработки.

-Обращаем внимание, что исполнителю будет необходимо соблюдать вышеупомянутые условия для 1-ого и 2-ого этапа. В случае не проведения повторной обработки, ЦМУ признает данную противоклещевую обработку неэффективной и не осуществляет оплату за данные услуги, — предупредили в Центре муниципальных услуг.