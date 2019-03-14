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Номинировали на Нобелевскую премию мира школьницу из Швеции после Трампа

Она борется с глобальным потеплением. Ранее премьер-министр Японии выдвинул президента США на эту же премию за вклад в налаживание мира между КНДР и Южной Корей.

14.03.2019 Фото: ©TASS/FOCKE STRANGMANN Нет комментариев
 
Номинировали на Нобелевскую премию мира школьницу из Швеции после Трампа

Грета Турнберг

Школьницу из Швеции Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира. С этой инициативой выступили шведские политики Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг, отметив вклад девушки в движение по борьбе с глобальным потеплением.

Комментируя свое выдвижение, девочка назвала его невероятным и немного странным. «Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию», — отметила Грета, передает 14 марта Aftonbladet.

В августе 2018 года школьница вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она потребовала от властей соблюдения условий Парижского соглашения по климату, которым предусмотрено сокращение вредных выбросов, отмечает RT. В противном случае она отказывалась посещать школу.

После акции Грета Турнберг принимала участие в конференции ООН по вопросам климата и была приглашена на Всемирный экономический форум в Давосе.

15 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул от лица страны президента США Дональда Трампа кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Японский премьер указал, что Трампа стоит отметить за его труды по налаживанию мира между КНДР и Южной Корей.

Источник: iz.ru


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