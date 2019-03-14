КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Эффектная космическая «медуза» после старта ракеты «Союз» пролетит над Бердском

Россия запретила летать Boeing 737 MAX над территорией страны

На убийство клещей на кладбище и в парке 1 млн рублей потратят в Бердске

Престижно добывать нефть и работать чиновником в России

Обозвавшего бедных пенсионеров «тунеядцами и алкашами» депутата исключили из «Единой России»

В экстренном порядке отремонтируют дорогу к лагерю «Орбита» в Бердске

Силовики обыскали «Ритуальные услуги» мэрии Новосибирска из-за взяток

Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Порошенко едет в Донбасс. На фронт

Водоем в каждом дачном обществе обязали оборудовать пожарные Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Престижно добывать нефть и работать чиновником в России

Далее по престижности следуют армия, органы внутренних дел и безопасности.

14.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Престижно добывать нефть и работать чиновником в России

Россияне назвали самые престижные для работы отрасли

Граждане России назвали отрасли, которые считают наиболее престижными для трудоустройства. Соответствующие результаты опроса RT предоставили в Аналитическом центре НАФИ.

Отмечается, что самой престижной сферой для работы респонденты назвали добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых (58%).

Далее следуют государственная и муниципальная служба (30%), а также служба в вооружённых силах, органах внутренних дел и безопасности (26%).

Замыкают пятёрку наиболее престижных, по мнению россиян, отраслей строительство (25%) и кредитно-финансовая сфера (24%). На шестом месте — промышленность и энергетика (22%).

В НАФИ отметили, что сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.

В центре добавили, что популярность некоторых областей выросла по сравнению с прошлым годом.

Так, наибольшая динамика прослеживается в отношении нефтегазовой сферы — рост на 14% с января 2017-го по декабрь 2018 года.

Тогда как, например, банковский сектор перестал быть работой мечты для значительного числа занятых россиян: доля тех, кто не желает работать в банке, выросла с 35% до 42%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан в 42 регионах страны.

Ранее в Минтруде рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием превышает число подходящих вакансий.

Источник: RT


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Эффектная космическая «медуза» после старта ракеты «Союз» пролетит над Бердском Россия запретила летать Boeing 737 MAX над территорией страны На убийство клещей на кладбище и в парке 1 млн рублей потратят в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика