Престижно добывать нефть и работать чиновником в России

Граждане России назвали отрасли, которые считают наиболее престижными для трудоустройства. Соответствующие результаты опроса RT предоставили в Аналитическом центре НАФИ.

Отмечается, что самой престижной сферой для работы респонденты назвали добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых (58%).

Далее следуют государственная и муниципальная служба (30%), а также служба в вооружённых силах, органах внутренних дел и безопасности (26%).

Замыкают пятёрку наиболее престижных, по мнению россиян, отраслей строительство (25%) и кредитно-финансовая сфера (24%). На шестом месте — промышленность и энергетика (22%).

В НАФИ отметили, что сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.

В центре добавили, что популярность некоторых областей выросла по сравнению с прошлым годом.

Так, наибольшая динамика прослеживается в отношении нефтегазовой сферы — рост на 14% с января 2017-го по декабрь 2018 года.

Тогда как, например, банковский сектор перестал быть работой мечты для значительного числа занятых россиян: доля тех, кто не желает работать в банке, выросла с 35% до 42%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан в 42 регионах страны.

Ранее в Минтруде рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием превышает число подходящих вакансий.

Источник: RT