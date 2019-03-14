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Силовики обыскали «Ритуальные услуги» мэрии Новосибирска из-за взяток

Обыски прошли не только в учреждении, но и на кладбищах.

14.03.2019 Фото: yandex.lt/maps Один комментарий
 
Силовики обыскали «Ритуальные услуги» мэрии Новосибирска из за взяток

 

Утром 14 марта в офисе муниципального казенного учреждения «Ритуальные услуги» прошли обыски. «Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия в рамках уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области заявили: «Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по ч.5 ст.290 УК РФ [получение взятки должностным лицом]».

Источник, близкий к следствию, сообщил РБК Новосибирск, что обыски проводились не только в офисе организации, но и на кладбищах, которые курирует «Ритуальные услуги».

В пресс-центре мэрии Новосибирска ситуацию прокомментировали так: «Мэрия города Новосибирска оказывает содействие Следственному комитету».

В прошлом году мэрия представила общественности информационную систему «Ритуал», одной из целей которой называли борьбу с коррупцией в сфере ритуальных услуг. В 2018 году замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин сообщил, что с 2006 года на создание системы было потрачено 25 млн руб. В то же время депутат горсовета Новосибирска Игорь Салов подверг критике информационную систему «Ритуал». Салов назвал потраченную сумму «абсолютно неадекватной», добавив, что «средства были потрачены неэффективно».

МКУ «Ритуальные услуги» основано в 2006 году. Организация курирует семь кладбищ: «Заельцовское», «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное» и «Чемское». Согласно данным «Контур.Фокус», директором компании является Сергей Авдюнин. Учредителями — мэрия Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений, а также департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Данные о доходах компании отсутствуют.


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(1) Комментарий

  1. Местный

    Когда уж вы этого Бондаренко прихватите, вершит там со времен ельцина еще

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