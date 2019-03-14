Водоем в каждом дачном обществе обязали оборудовать пожарные Бердска

Меняется облик садовых обществ в Бердске. Из деревянных сараюшек и домов в 20 кв. метров в полкирпича вырастают большие жилые дома на фундаменте в два этажа с мансардой, соответственно и ужесточаются требования пожарной безопасности, сообщил на собрании садоводов 13 марта начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

В этом году введены дополнительные правила по пожарной безопасности для садовых обществ.

— У всех въездов на территорию садовых обществ, огороднических дачных некоммерческих объединений граждан должна быть выставлена схема с нанесенными на ней въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождением источников противопожарного водоснабжения. До мая данные схемы нужно разработать и установить. Все, кто узаконил свои дома на территории садовых обществ как индивидуальные, должны к началу пожароопасного сезона иметь бочку с водой не менее 200 литров или огнетушитель. Из профилактических мероприятий: предлагается к началу пожароопасного сезона восстановить звуковые оповещатели о пожаре, пусть это будут рельсы с молотком, но они должны быть покрашены. К ним должен быть подход, — рассказал Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева



Для исключения массового выгорания сухой растительности необходимо проведение субботников, организация вывоза собранного садоводами сухостоя и мусора, а также опашка вдоль садовых обществ.

В СНТ массово устанавливаются и заменяются воздушные линии электропередач. При этом опоры воздушных линий устанавливаются вдоль проезжей части улиц, значительно сужая ширину проезжей части. Если пожарные машины и протиснутся по такой улице, то развернуться уже не смогут, отметил Николай Анатольевич. Вопрос по установке воздушных линий нужно прорабатывать заранее. Проезды в пять метров нельзя сужать до трех-трех с половиной. Это считается нарушением, влекущим угрозу жизни и здоровью людей.

Так как в СНТ появилось много жилых домов, уже сегодня нужно задумываться об устройстве пожарных водоемов, пригодных для забора воды круглогодично.

— Нет ничего нерешаемого, и это не отговорка, что на территории СНТ нет земли, где можно установить водоем. То что мы приезжаем, и нет воды в радиусе трех километров — это тоже никуда не годится. Этот вопрос нужно решать. Водоемы, которые нужно установить, должны быть не менее 60 кубических метров, к ним должен быть обеспечен проезд в любое время года, — подчеркнул Степоненков.

Летом на имеющейся водопроводной сети необходимо увеличить количество врезок. Их должно быть не две и не три, а через каждые 200 метров по протяженности водопровода. Врезки должны быть нанесены на схеме.

Как можно сделать такие водоемы круглогодично, это что бассейн с отоплением, поинтересовался председатель садового общества.

Для водоема либо берется цистерна, которую закапывают на глубину более двух метров, либо ее устраивают в бетонном исполнении.

А где деньги брать, возмутились садоводы.

— Нужно осметить и к майским совещаниям, которые пройдут в садовых обществах, вынести вопрос. 200 тыс. рублей стоит поставить одну емкость и закопать, — ответил Степоненков.

Разгорелся нешуточный спор, по поводу того, что дачников опять будут обдирать как липку, мол, и так много уже участков заброшено.

Мэр Бердска Евгений Шестернин предложил компромисс. Делать водоем не в каждом обществе, а один — для двух-трех.

— Я понимаю, что положено в каждом, но учитывая особенности садовых обществ, это же не коттеджный поселок, такой вариант возможен? — спросил у Степоненкова мэр.

— Возможен.

— Вы тогда предлагайте зоны, а мы на земельной комиссии рассмотрим эти вопросы, чтобы предоставить и закрепить земельные участки за этими емкостями, — акцентировал Евгений Анатольевич.