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Чем хорош шкаф-купе

Особенности и виды современных шкафов-купе

14.03.2019 Нет комментариев
 
Чем хорош шкаф купе

Несколько десятилетий подряд фаворитами мебельной моды оставались румынские и польские громоздкие шкафы с дверцами. Они съедали пространство комнат. И многие не покупали их не только по причине дефицита и дороговизны, а потому, что такие монстры не помещались в маленькие квартиры. Шкафы-купе стали настоящей революцией в мебельном мире. Их боковыми и задними стенками стали стены помещений, пол и потолок — основанием и крышей. А система раздвижных дверей привела в восторг тех, кто всегда мучился из-за невозможности сэкономить пространство в комнате. Шкафы купе заполнили неудобные углы, стали прекрасной альтернативой встроенных ниш и кладовок. Из них не вываливаются вещи в самый неподходящий момент. Вместительность таких шкафов поражает не меньше, чем возможность эргономично использовать все пространство занятое этим предметом мебели от пола до потолка.

Но самая главная изюминка таких шкафов в разнообразии дверей. Зеркальные, матовые, с рисунком и без, под цвет стен комнаты, с подсветкой, матовые и комбинированные. Для того, чтобы выбрать двери по душе нужно потратить немало часов, перелистывая страницы каталогов, или придумывая свой собственный дизайн.

Про зеркальные двери стоит сказать отдельно. Ведь именно благодаря им были «раздвинуты стены» в маленьких комнатах, и появилась возможность увидеть себя во всей красе и в полный рост. Единственное место, где их не рекомендуют устанавливать – это детская, все таки зеркала вещь хрупкая, а умение малышей расколотить даже самое толстое стекло всем известно.

Настоящий фурор произвели угловые шкафы-купе. Они позволили разнообразить интерьер комнат стандартной и нестандартной планировки. Помогли решить «мебельный вопрос» там, где пространства между дверью и стеной немного, а шкаф втиснуть нужно. Благодаря им шкафами обзавелись коридоры и ванны, они решили вопросы с многочисленными полками и стеллажами для шляпок, платков, зонтиков и шарфов.

Где можно купить шкаф-купе

Практически все мебельные салоны и магазины предлагают купить готовые шкафы – купе или пригласить мастера, который изготовит это изделие «под заказ». Но не все могут похвалиться таким каталогом этих модных предметов мебели, как магазин «Редлайт». В нем можно найти шкафы, которые станут украшением интерьера любой комнаты. Все размеры, все новинки внутренней начинки, надежная фурнитура в раздвижной системе, элегантные и стильные дверцы. Преимущества покупки готового шкафа в цене изделия и в качестве. Фабричное производство, за счет своей технологичности, намного надежней кустарного. Такой шкаф спрячет любые секреты лучше всякого банка. В его недрах вы разместите все, что до этого не помещалось в три старых шкафа. Легким движением руки вы раздвинете его дверцы, и лишний раз похвалите себя за правильный выбор.


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