Расширить рынки сбыта с помощью искитимской ярмарки предлагают бизнесу Бердска

27 апреля в Искитиме пройдет оптово-розничная универсальная ярмарка «Искитимская». Организатор ярмарки – минпромторг Новосибирской области совместно с администрацией Искитима.

-Приглашаем принять участие в ярмарке сельхозпроизводителей, предприятия легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия потребительской кооперации, среднего и малого бизнеса, расположенных на территории Бердска с целью реализации и продвижения своей продукции на территории Новосибирской области, — заявили сегодня, 14 марта, в бердской мэрии.

По вопросам участия обращаться в отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации города Бердска: ул. Горького, 9, каб. 5, тел. (38341) 3-08-00.