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Провалился пол в супермаркете под ногами покупателей в Петербурге

Пострадала одна женщина в круглосуточном супермаркете Spar. По предварительным данным, причиной обрушения пола стала «усталость» несущих конструкций.

14.03.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Провалился пол в супермаркете под ногами покупателей в Петербурге

Пол не выдержал покупателей

Пол обвалился в круглосуточном супермаркете Spar на Петроградской стороне в Петербурге. Об этом «Фонтанке» утром 14 марта сообщили читатели.

Один из местных жителей, ссылаясь на слова охранника магазина, рассказал, что в торговом зале на Большом проспекте П.С., 69, перед обрушением были слышны звуки, походившие на удары кувалдой. Затем резко обвалился пол на площади около 20 квадратных метров в зоне около касс. По словам читателя, одна женщина госпитализирована с травмой головы. Погибших нет. На месте работают оперативные службы.

В самом магазине давать комментарии «Фонтанке» отказались, с центральным офисом связаться пока не удалось.

ЧП произошло ночью. Пострадала сотрудница Spar 1980 года рождения (магазин круглосуточный). После оказания первой помощи ее отпустили из больницы.

По предварительным данным, причиной обрушения пола стала усталость несущих конструкций.

Доходный дом И. Ф. Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны, 69, в стиле модерн, был построен в 1911 году. Архитектор — Д. Устругов. В 2001 году здание включено КГИОПом в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, культурную ценность. Spar находится на первом этаже этого пятиэтажного дома.

Источник: Фонтанка


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