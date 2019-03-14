Объявил голодовку пожарный из-за невыплат за переработку в Забайкалье

Эффектная космическая «медуза» после старта ракеты «Союз» пролетит над Бердском
Россия запретила летать Boeing 737 MAX над территорией страны
На убийство клещей на кладбище и в парке 1 млн рублей потратят в Бердске
Престижно добывать нефть и работать чиновником в России
Обозвавшего бедных пенсионеров «тунеядцами и алкашами» депутата исключили из «Единой России»
В экстренном порядке отремонтируют дорогу к лагерю «Орбита» в Бердске
Силовики обыскали «Ритуальные услуги» мэрии Новосибирска из-за взяток
Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска
Порошенко едет в Донбасс. На фронт
Водоем в каждом дачном обществе обязали оборудовать пожарные Бердска