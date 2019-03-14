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Объявил голодовку пожарный из-за невыплат за переработку в Забайкалье

Также командир отделения пожарной части Константин Князев выразил возмущение по поводу необеспечения огнеборцев спецодеждой.

14.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Объявил голодовку пожарный из за невыплат за переработку в Забайкалье

Пожарные работают в экстремальных условиях и буквально валятся с ног

Командир отделения пожарной части посёлка Амазар Могочинского района Константин Князев объявил бессрочную голодовку с требованием выплатить денежные средства за переработку, сообщили 14 марта Заб.ру в пожарной части.

«Действительно Константин Князев объявил бессрочную голодовку. Основное требование — выплатить денежные средства за переработку. Также командир отделения выразил возмущение в отношении необеспечения пожарных спецодеждой», — рассказали в пожчасти. Отметим, пожарная часть в Амазаре – подведомственная организация ГУ «Забайкалпожспас».

Ранее на Заб.ру выходил материал «Тушите, как хотите!», в котором подробно изложены проблемы учреждения. Низкие зарплаты и недообеспечение бойцов спецодеждой и пожарным инвентарем подтвердили руководитель «Забайкалпожспаса» Владимир Епифанцев и глава Департамента ГО и ПБ Забайкальского края Федор Кургузкин.

Помимо этого портал писал, что пожарных ГУ «Забайкалпожспас» в течение последних трех лет недообеспечивают боевой и специальной одеждой. Средств индивидуальной защиты и инструментов индивидуально пользования также не хватает.

Источник: zab.ru


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