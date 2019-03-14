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Пенсии пересчитают 4 млн россиян

К ним относятся инвалиды детства, многодетные мамы, жены военнослужащих, получавшие зарплату «в конверте» и люди с мизерной зарплатой. Закон о перерасчете бедным пенсионерам окончательно примут весной.

14.03.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Пенсии пересчитают 4 млн россиян

Вячеслав Володин: Величина выплат будет выше прожиточного минимума в регионе

Госдума в первом чтении приняла законопроект, меняющий порядок доплат малоимущим пенсионерам. Новый механизм материального обеспечения неработающих пенсионеров предполагает, что сначала пенсии доведут до уровня прожиточного минимума в регионе проживания вышедших на заслуженный отдых и только потом проиндексируют. За перерасчёт пенсий депутаты проголосовали единогласно.

Сначала доплата, потом — индексация
С поручением к Правительству устранить существующую несправедливость, когда после роста пенсий уменьшились региональные доплаты, Президент Владимир Путин обратился в Послании Федеральному Собранию. С 2009 года в стране действует порядок, по которому пенсии и соцвыплаты не должны быть ниже прожиточного минимума в регионе. Если денежное обеспечение за выслугу лет меньше, получателю начисляется доплата из федерального или регионального бюджета. С 1 января 2019 года пенсии в стране существенно повысились, разрыв между ними уменьшился, следовательно, уменьшилась и доплата.

«При номинальном росте пенсий люди продолжил получать те же деньги, что по форме правильно, а по существу — издевательство», — пояснил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Правительственный законопроект предлагает изменить действующую систему индексации пенсий: сначала их доводят до уровня прожиточного минимума в регионе и только после этого увеличивают с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров.

На реализацию проекта в бюджете 2019 года заложено около 19 миллиардов рублей, в бюджете 2020 года — около 20 миллиардов. Полностью перерасчёт всех пенсий планируется завершить к 1 июля 2019 года, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов

Закон будет иметь обратную силу, так как предусматривает перерасчёт для неработающих пенсионеров, которые с 1 января 2019 года получили пенсию ниже, чем положено по закону в связи с уменьшением размера социальной доплаты к пенсии после индексации. «Он не только решает конкретную проблему этого года, но и выводит нас на новое качество. После принятия закона все пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума», — подчеркнул Исаев.

Документ, как следует из отзывов, поддержали все субъекты, после чего он был единогласно принят в первом чтении на пленарном заседании.

Кому положен перерасчёт
Перерасчёт положен прежде всего тем, кто получает невысокую пенсию. Как пояснил Пудов, речь идёт о людях, которые в силу разных обстоятельств не выработали стаж. К этой категории относятся инвалиды детства, многодетные мамы, жёны военнослужащих, граждане, которые не могут подтвердить свой трудовой стаж, соотечественники, получавшие зарплату «в конверте», получатели социальной пенсии по случаю потери кормильца и другие граждане.

Какую доплату получит каждый россиянин, напрямую зависит от размера пенсии и уровня прожиточного минимума в регионе.

Другая группа — россияне, которые всю жизнь работали на небольших зарплатах. Это — нянечки, вахтёры, санитары и так далее. «При длинном стаже у людей низкие заработки… Это — не менее уважаемые профессии…» — констатировал замминистра труда и соцзащиты. Итогом длинной трудовой жизни, напомнил он, нередко становится мизерная пенсия.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что вместо помощи таким гражданам некоторые региональные законодатели позволяют себе оскорбительные высказывания в их адрес.

«Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах», — заявил председатель палаты.

Володин призвал коллег учиться политической культуре и проявлять сопереживание и соучастие по отношению к тем людям, у которых тяжело сложилась судьба. «Законопроект коснётся самых незащищённых граждан, людей, которые живут очень скромно. Мы должны принять его как можно быстрее», — обратился спикер Госдумы к коллегам по палате.

Какую доплату получит каждый россиянин, напрямую зависит от размера пенсии и уровня прожиточного минимума в регионе, уточнил Пудов. Несмотря на то что на выплаты заложены четыре миллиарда рублей из региональных бюджетов, все малоимущие пенсионеры получат доплаты вовремя и в полном объёме, заверил он. Средства на перерасчёт предусмотрены в полном объёме. Планируется, что в окончательном чтении закон о перерасчёте пенсий будет принят до конца весенней сессии.

Источник: pnp.ru


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