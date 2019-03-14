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Стоимость всей российской нефти оценена в 40 трлн рублей

Запасы природного газа в России могут стоить 11 трлн рублей. Минприроды отдельно посчитал алмазы, золото и уголь.

14.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Стоимость всей российской нефти оценена в 40 трлн рублей

Оценили стоимость российских недр

Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в стране. Запасы нефти оценены почти в 40 трлн руб., природного газа — в 11 трлн руб.

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.;
стоимость газа — 11,3 трлн руб.;
коксующегося угля — почти 2 трлн руб.
Кроме того, Минприроды оценило запасы:

железной руды — в 808 млрд руб.;
алмазов — в 505 млрд руб.;
золота — в 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.

Как Минприроды считало

В соответствии с методологией министерства объектом оценки являются «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ». То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.

Для оценки используется доходный подход — совокупность методов оценки, основанных на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Обобщающим показателем оценки служит величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых на всех участках недр.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:

запасы нефти — в 9,04 млрд т;
газа — в 14,47 трлн куб. м;
золота — в 1407 т;
алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Для сравнения, по данным британской BP (статистический ежегодник–2018), доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд т, природного газа — 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 т.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пока сделают полную газификацию в России газ закончится…

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