Озверели: Бродячие собаки кусают дачников в Бердске

Проблему брошенных животных на дачных участках обсуждали на собрании садоводов в мэрии Бердска.

Руководитель общества защиты животных Наталья Слесарева пояснила, что не для кого не секрет, что в городе большое количество бездомных животных. И даже несмотря на то, что построен новый приют, который теперь переполнен, без усилия всех бердчан, брошенных животных станет еще больше.

Автор видео Галина Панчева



— Садовые общества можно назвать рассадником бездомных животных. Привезли на лето, поигрались и бросили. А они плодятся и сбиваются в стаи и становятся опасными для самих дачников. Призываю председателей к взаимодействию. Хотя бы по максимуму фиксируйте животных, которых привозят члены общества. На собрании это озвучьте, запишите, подключите какого-нибудь человека. Сейчас ставят прививки от бешенства. Потребуйте от хозяина животного сделать ее. В ветлечебнице такую прививку делают бесплатно. Просьба реагировать на звонки зоозащитников. У нас были случаи, особенно, зимой, когда животных оставляли в садовом обществе. Мы начинаем искать председателя, который мог бы дать телефон владельца собак. У нас есть льготная стерилизация на ул. Пушкина, 38. Там можно стерилизовать животных. Стерилизация не даст возможности плодиться бездомным животным, — отметила Наталья Слесарева.

При большом скоплении бродячих животных в дачных обществах зоозащитница посоветовала писать заявления в полицию, Общественную палату и в горадминистрацию. Сотрудники приюта даже по минимуму предотвратят образование стай, заберут и стерилизуют самку, которая водит за собой псов, отметила Слесарева.

— Я бы очень хотела, чтобы на собрание пришла Нина Ревзина, но она, поверьте, сейчас где-то едет с животными. Она за эту зиму, не считая бесчисленное множество собак, пристроила 116 кошек. Все животные прошли через ее квартиру. Это большой-большой труд. Сейчас в обществе «Отдых» довели ситуацию до того, что у бабушки образовалась стая собак. Бабушка не справляется. Неужели вы этого не видели? Через четыре месяца там будет 20 собак. Мы стерилизуем этих животных. Но для бабушки. Для города это не бесплатно. Почему раньше не обратить внимание, что пожилой человек не справляется с ситуацией. Если у вас случается подобная ситуация, не доводите все это до критической, обращайтесь к зоозащитникам, — обратилась к председателям садовых обществ зоозащитница Татьяна Ширшова.

По словам председателя садового общества «Восток-1» Риммы Ильюшенковой, данная проблема не сдвинется с мертвой точки, пока не будет реализован механизм административной статьи по бездомным животным.

— Когда будет возможность наказывать людей рублем, тогда эта проблема исчезнет, — акцентировала Ильюшенкова.

На «Веге-1» живет собака, которая прыгает на людей и кусает, но ее никто не может поймать, пожаловалась председатель садового общества. И члены общества не знают, что с ней делать: стрелять или еще что-то.

По залу прошла волна, мол, стрелять нельзя. Но тогда что же?

Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что животных можно фиксировать каким-то образом в садовом обществе, но вот предоставить информацию о сбившихся в стаю животных или агрессивных и опасных собаках можно по телефонам: 2-18-18 (ЕДДС), 4-00-11.

Административная ответственность в российском законодательстве предусматривается только в отношении лица, являющегося собственником животного. Бездомные животные, ни российским, ни областным, ни городским, законами не регулируются, пояснил начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов.