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«Потеряли память» свидетели по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

Бывший первый вице-мэр Александр Тужик и директор «Спецавтохозяйства» Софья Солопова не смогли пояснить суду обстоятельства уголовного дела. Директор МУПа заявила, что не знает о «тайных» письмах на столе ее главбуха.

14.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Потеряли память свидетели по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

За последние полгода Александр Тужик давал показания по трем уголовным делам

В Бердском городском суде 13 и 14 марта продолжился допрос свидетелей по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директором Комбината бытовых услуг Александром Кожиным. На скамье подсудимых трое — гендиректор ЗАО МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич проходят пособниками Кожина. Главный фигурант содержится под стражей в СИЗО. На заседания суда его привозят в автозаке. Александр Юрьевич, как правило, привозит с собой кипу исписанных тетрадей, по которым и задает вопросы свидетелям.

Но не в последние два дня.

Допрашиваемые свидетели бывший первый замглавы Бердска Александр Тужик и директор МУП «Спецавтохозяйство» Софья Солопова, повторили свои показания данные на следствии.

-Допрос Александра Тужика занял 10 минут, впрочем, как и Софьи Солоповой. Тужик не отвечал на вопросы обвинения, ссылаясь на то, что не помнит обстоятельства, касающиеся уголовного дела,  — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» гособвинитель Анна Белова сегодня, 14 марта.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в числе первых свидетелей в зал судебных заседаний вызвали главного бухгалтера «Спецавтохозяйства» Ирину Кращенко. Она рассказала судье бердского городского суда Татьяна Васюхневич, что во время обыска у нее на столе правоохранители обнаружили «тайное письмо», адресованное Сергею Оленичу. Однако содержание записки главбух не помнит. Впрочем, как и о существовании письма, которое пролежало на столе у главбуха не один месяц.

-Директор Софья Солопова попросила меня распечатать письмо и оставить его на столе для Сергея Оленича, а затем удалить файл с электронной почты. Я это сделала. Ничего о содержании письма не спрашивала, так как никогда не интересовалась о вопросах, не касающихся меня. Я его даже не читала, оставила на столе и забыла, — вспоминала Ирина Кращенко.

Однако сегодня свидетель Софья Солопова, которая проходит обвиняемой вместе с Сергеем Оленичем по другому уголовному делу, сообщила, что не помнит и не вспомнит о существовании данного письмо даже при его визуализации.

Следующее судебное заседание состоится 20 марта.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.
В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, якобы не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Потеряли память» свидетели по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске»

    А это незаразно? А то мало ли…..

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