Открыть вытрезвители попросили губернатора Травникова

На заседании комитета по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Заксобрания Новосибирской области 12 марта и. о. замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по региону Вадим Еременко выступил с докладом.

Полицейский озвучил, что в прошлом году на 7,6%, по сравнению с 2017 годом увеличилось общее число преступлений в регионе. При этом число преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 9,4%.

В свою очередь депутаты Заксобрания выразили свою обеспокоенность отсутствием в Новосибирской области медицинских вытрезвителей, которые упразднили в России несколько лет назад.

Во время существования института медвытрезвителей пьяному человеку могли при необходимости оказать медицинскую помощь или просто оставить спать, то теперь при задержании нетрезвого человека полиция оформляет документы и отпускает его. Если человек сильно пьян, то он может замерзнуть на улице. Максимум, что могут сделать полицейские — вызвать «Скорую помощь». В итоге городские больницы оказались переполненными пьяными людьми, часть из которых ведет себя неадекватно.

Еременко заявил, что недавно представители ГУ МВД по Новосибирской области направили губернатору письмо с просьбой рассмотреть возможность создания в регионе медвытрезвителей.

«Хотя бы начать с города Новосибирска. Ближайший такой опыт есть в Томске, где есть одно специализированное учреждение. Там несут службу и сотрудники полиции, и гражданские лица. Опыт такой обобщен, в том числе, опыт Татарстана и Белгородской области», — заявил Еременко.

В начале марта стало известно, что в Совете Федерации подготовили законопроект о создании в России вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства.

«Создание вытрезвителей в рамках государственно-частного партнерства может быть опасно для общества. Если зарплата сотрудников платных вытрезвителей будет зависеть от количества доставленных к ним клиентов, то это может перерасти в охоту за всеми подвыпившими гражданами по принципу: горло есть — значит, алкоголик», — сообщил депутат Совета депутатов Новосибирска Валерий Науменко.

Источник: РБК