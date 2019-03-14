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Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX после серии авиакатастроф

Авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом, заявил американский президент. Акции Boeing после этого снова пошли вниз.

14.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX после серии авиакатастроф

Авиакомпания теряет доходы

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказывает запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, передает Reuters. Все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом распоряжении, добавил он.

«Boeing — великолепная компания», сказал президент, но ее самолеты не смогут взлететь, пока она не разберется с причинами проблем. «Мы выпустим срочное распоряжение, запрещающее все полеты с использованием 737 MAX 8 и 737 MAX 9 и других самолетов, связанных с этой линейкой», — сказал президент.

Решение принято после двух авиакатастроф с самолетами компании за пять месяцев. В октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. 10 марта упал самолет такой же модели, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Жертвами стали 157 человек.

На фоне этих сообщений котировки авиастроителя начали падать. По состоянию на 21:45 мск снижение составляет более 2,5%, акции торгуются на отметке $366,7. Наибольшее проседание в моменте составило почти $5.

По состоянию на утро среды, 13 марта, капитализация компания уже снизилась более чем на $26 млрд.

Полеты этих самолетов — 737 MAX 8 и 737 MAX 9 — приостановили во многих странах мира, включая государства Европейского союза. В России от использования этих самолетов временно отказался единственный эксплуатант — авиакомпания S7. Ей принадлежа​т два борта, на которых совершаются рейсы дочерней компании «Глобус».

Источник: РБК


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