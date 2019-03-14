КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам комнату на ул. Островского 73
ПРОДАМ 2-ю В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ
ПРОДАМ 2-ю в кирп. доме на берегу Бердского залива
Продам 4-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 4-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Озверели: Бродячие собаки кусают дачников в Бердске

85% детей не могут жить без смартфона

Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX после серии авиакатастроф

«Потеряли память» свидетели по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

МВД защитит подростков от токсичного контента в соцсетях

Открыть вытрезвители попросили губернатора Травникова

Отказывается платить за мусор пенсионер из Бердска

Россияне стареют быстрее многих наций мира

Сбои в работе Facebook и Instagram произошли по всему миру

Двойную плату за вывоз мусора проверит генпрокурор

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Отказывается платить за мусор пенсионер из Бердска

Он не согласен с начислением платежа, так как не заключал договор на коммунальную услугу. Но договор считается заключенным автоматически — по факту существования человека.

14.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 4 коммент.
 
Отказывается платить за мусор пенсионер из Бердска

«Письма счастья» прилетели в каждый почтовый ящик бердчанина

Удивился платежке за вывоз мусора пенсионер из Бердска Василий Иванович. Пожилому бердчанину насчитали плату за коммунальную услугу в размере 184,84 рублей за два месяца. С «Курьер. Среда. Бердск» мужчина поделился своим негодованием сегодня, 14 марта.

— Я не заключал договор, поэтому считаю, что не должен платить за услугу. Почему без моего согласия делают начисления? Мы же не рабы! — возмущается пенсионер.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что порядок заключения договора регламентирован пунктами 8.1-8.20 «Правил обращения с ТКО», утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156. Потребителю в течение 15 рабочих дней со дня размещения Региональным оператором предложения о заключении договора на своём официальном сайте в сети «Интернет» следует направить в адрес регионального оператора заявку на заключение договора, в противном случае, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключённым на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения предложения о заключении указанного договора. Однако юристы отмечают, что законные договорные отношения наступают после первой оплаты за услугу.

Но бывает и так, что начисления по лицевому счету равны нулю. В этом случае «экология-Новосибирск» советует провести оплату любым из удобных доступных способов исходя из количества фактически постоянно или временно проживающих граждан.

После заполнить договор и направить его в адрес регионального оператора. Тогда корректные начисления по лицевому счету будут проведены в следующем расчетном периоде и оплата, проведенная в текущем периоде, корректно ляжет на лицевой счет, погасив образовавшуюся сумму начислений.

-Я хочу подчеркнуть, что мы не планируем начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуги. Для того, чтобы льготникам возмещались затраты мы предоставляем все необходимые справки, – сообщала генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова.

Стоит отметить, что сегодня в системе ГИС «ЖКХ» отсутствуют полные сведения по каждому домовладению, количеству проживающих и зарегистрированных. Поэтому региональный оператор приступил к выставлению обезличенных квитанций для индивидуальных жилых домовладений, расположенных в Новосибирской области. В этих платежных документах приведен расчет стоимости услуги, исходя из фактического количества постоянно и временно проживающих. Оплачивая указанную сумму, потребитель подтверждает данные о количестве проживающих людей в помещении.

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о том, как не платить за мусор в Бердске. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие фактическое количество проживающих в жилом помещении. Справки нужно собирать каждый месяц.

Но платеж за мусор неизбежен: предполагается, что если люди не живут в одном жилье, то они производят мусор в другом месте. В этом случае необходимо регоператору необходимо предоставить документ, свидетельствующий об осуществлении оплаты за услугу по месту фактического проживания. А также заявление установленного образца на перерасчет стоимости оказанной услуги по месту регистрации. Не лишним будет и уведомление управляющей компании в случае проживания в МКД для целей последующего предоставления актуализированной информации о фактическом количестве проживающих в квартире региональному оператору.

Все же коммунальщики советуют не копить долг за коммунальную услуг, ведь рано или поздно ее придется оплачивать.

Генпрокурор проверит мусорный тариф

Как сообщает ТАСС, генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию в интернете о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.

-В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере», — сообщил официальный представитель надзорного ведомства Куренной.

По его словам, в ходе проверок «будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами».По результатам проверок, заверил Куренной, «будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона». Он не исключил, что «при наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО».


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Мусорная реформа

Последние новости:
Потери украинской армии в Донбассе назвали «космическими» в Роде Озверели: Бродячие собаки кусают дачников в Бердске 85% детей не могут жить без смартфона

(4) Комментариев

  1. Гость

    Полное нарушение конституционных прав, совсем уже оборзело это толстое, ленивое и наглое государство. Навязывание услуги, такое ощущение что это первый звоночек в открытую, что мы обязаны им за всё, а они нам голую кость швырнут и дальше будут обдирать народ.
    Где хоть один построенный ну или хотя бы строящийся мусорный завод на территории НСО?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Андрей

    Сейчас проверят и ещё добавят.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Бердчане

    Договор априори не может считаться автоматически заключенным, на то он и договор! «Договор — соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей»…Найдите грамотного адвоката и создайте прецедент.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Житель Бердска

    Даже не собираюсь оплачивать. У нас согласно ГК свобода договора. Пусть Регоператор подготовит проекты договора, встретится со мной для обсуждения условий и его заключения в письменной форме.
    А то, разместили на сайте х знает что, и что, через 15 дней всех «женили»? Круто.
    Публичная оферта с предложением заключения договора меня не обязывает его заключать. Не смотря на их электронные версии с синими подписями и печатями.
    Да и что, все жители «сидят» на сайте Экологии, и отслеживают их предложения?
    Пусть для начала какой-нибудь мусорный заводик построят на свалке, покажут свою деятельность по мусору. Тогда и предлагать договор пусть будут.
    Оплачивать контору «Рога и копыта» в однокомнатном офисике в Н-ске с парой офисных работников в такой сумме не желаю.
    У меня мусора больше, чем до этой аферы, не стало. Так почему я должен платить в 5 раз больше. чем ранее?

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика