Отказывается платить за мусор пенсионер из Бердска

Удивился платежке за вывоз мусора пенсионер из Бердска Василий Иванович. Пожилому бердчанину насчитали плату за коммунальную услугу в размере 184,84 рублей за два месяца. С «Курьер. Среда. Бердск» мужчина поделился своим негодованием сегодня, 14 марта.

— Я не заключал договор, поэтому считаю, что не должен платить за услугу. Почему без моего согласия делают начисления? Мы же не рабы! — возмущается пенсионер.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что порядок заключения договора регламентирован пунктами 8.1-8.20 «Правил обращения с ТКО», утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156. Потребителю в течение 15 рабочих дней со дня размещения Региональным оператором предложения о заключении договора на своём официальном сайте в сети «Интернет» следует направить в адрес регионального оператора заявку на заключение договора, в противном случае, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключённым на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения предложения о заключении указанного договора. Однако юристы отмечают, что законные договорные отношения наступают после первой оплаты за услугу.

Но бывает и так, что начисления по лицевому счету равны нулю. В этом случае «экология-Новосибирск» советует провести оплату любым из удобных доступных способов исходя из количества фактически постоянно или временно проживающих граждан.

После заполнить договор и направить его в адрес регионального оператора. Тогда корректные начисления по лицевому счету будут проведены в следующем расчетном периоде и оплата, проведенная в текущем периоде, корректно ляжет на лицевой счет, погасив образовавшуюся сумму начислений.

-Я хочу подчеркнуть, что мы не планируем начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуги. Для того, чтобы льготникам возмещались затраты мы предоставляем все необходимые справки, – сообщала генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова.

Стоит отметить, что сегодня в системе ГИС «ЖКХ» отсутствуют полные сведения по каждому домовладению, количеству проживающих и зарегистрированных. Поэтому региональный оператор приступил к выставлению обезличенных квитанций для индивидуальных жилых домовладений, расположенных в Новосибирской области. В этих платежных документах приведен расчет стоимости услуги, исходя из фактического количества постоянно и временно проживающих. Оплачивая указанную сумму, потребитель подтверждает данные о количестве проживающих людей в помещении.

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о том, как не платить за мусор в Бердске. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие фактическое количество проживающих в жилом помещении. Справки нужно собирать каждый месяц.

Но платеж за мусор неизбежен: предполагается, что если люди не живут в одном жилье, то они производят мусор в другом месте. В этом случае необходимо регоператору необходимо предоставить документ, свидетельствующий об осуществлении оплаты за услугу по месту фактического проживания. А также заявление установленного образца на перерасчет стоимости оказанной услуги по месту регистрации. Не лишним будет и уведомление управляющей компании в случае проживания в МКД для целей последующего предоставления актуализированной информации о фактическом количестве проживающих в квартире региональному оператору.

Все же коммунальщики советуют не копить долг за коммунальную услуг, ведь рано или поздно ее придется оплачивать.

Генпрокурор проверит мусорный тариф

Как сообщает ТАСС, генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию в интернете о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.

-В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере», — сообщил официальный представитель надзорного ведомства Куренной.

По его словам, в ходе проверок «будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами».По результатам проверок, заверил Куренной, «будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона». Он не исключил, что «при наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО».