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Депутат избил и таскал за волосы учителя прямо на уроке при детях в Осетии

Напавший на педагога народный избранник так дал понять, что к его племяннице нужно относиться по-особенному. За день до инцидента у ученицы пропали 70 рублей, которые она оставила в раздевалке.

14.03.2019 Фото: телеканал «360» Один комментарий
 
Депутат избил и таскал за волосы учителя прямо на уроке при детях в Осетии

Осетинский депутат показал учителям, что к его племяннице нужно относиться по-особенному. Как к нему отнесется полиция, скоро станет известно

Родители и сотрудники школы № 4 в Ардоне в Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата, который напал на учительницу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Прямо во время урока начальных классов 6 марта мужчина ворвался в кабинет, начал бить учителя и волочил его за волосы. Таким образом он протащил женщину на другой этаж, к кабинету директора.

«Малолетние дети, видя происходящую картину, начали плакать, началась истерика у некоторых детей. Невзирая на все это, данный нелюдь продолжал тащить за волосы учителя», — рассказал источник.

Оказалось, что напавший — дядя одной из школьниц. За день до этого у одной из учениц пропали 70 рублей, которые она оставила в раздевалке. В это время в помещении находились три человека, с которыми учителя хотели провести воспитательную беседу. Одной из них и была племянница депутата.

По словам источника, учителя рассказали, что это не первый случай, когда мужчина показывает свою власть в школе. Год назад он применял силу в отношении другой учительницы.

Руководство школы написало на депутата заявление в полицию. Учителя также поддержали родители школьников.

О депутате известно, что он занимается спортом, любит дзюдо, дорогие машины и отдыхать в компании друзей.

Источник: 360tv.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    300% он из единых недоразумений

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