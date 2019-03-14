КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам комнату на ул. Островского 73
ПРОДАМ 2-ю В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ
ПРОДАМ 2-ю в кирп. доме на берегу Бердского залива
Продам 4-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 4-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Озверели: Бродячие собаки кусают дачников в Бердске

85% детей не могут жить без смартфона

Трамп запретил полеты Boeing 737 MAX после серии авиакатастроф

«Потеряли память» свидетели по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

МВД защитит подростков от токсичного контента в соцсетях

Открыть вытрезвители попросили губернатора Травникова

Отказывается платить за мусор пенсионер из Бердска

Россияне стареют быстрее многих наций мира

Сбои в работе Facebook и Instagram произошли по всему миру

Двойную плату за вывоз мусора проверит генпрокурор

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Двойную плату за вывоз мусора проверит генпрокурор

Ранее эксперты проекта «Единой России» «Чистая страна» направили в Генпрокуратуру информацию о том, что в 30 регионах местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора.

14.03.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Двойную плату за вывоз мусора проверит генпрокурор

Юрий Чайка

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию в интернете о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере», — сообщил Куренной.

По его словам, в ходе проверок «будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами».
По результатам проверок, заверил Куренной, «будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона». Он не исключил, что «при наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО».

Ранее эксперты проекта «Единой России» «Чистая страна» направили в Генпрокуратуру для проверки данные о том, что в 30 регионах местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Потери украинской армии в Донбассе назвали «космическими» в Роде Озверели: Бродячие собаки кусают дачников в Бердске 85% детей не могут жить без смартфона

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика