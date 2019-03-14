Двойную плату за вывоз мусора проверит генпрокурор

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию в интернете о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
«В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере», — сообщил Куренной.
По его словам, в ходе проверок «будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами».
По результатам проверок, заверил Куренной, «будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона». Он не исключил, что «при наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО».
Ранее эксперты проекта «Единой России» «Чистая страна» направили в Генпрокуратуру для проверки данные о том, что в 30 регионах местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10