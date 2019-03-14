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Хостелы в квартирах жилых домов оставили сенаторы

Законопроект отклонил Совет Федерации. Его предлагается доработать и перенести срок вступления поправок в силу на 1 января 2020 года.

14.03.2019 Фото: кадр видеотрансляции с сайта СФ Нет комментариев
 
Хостелы в квартирах жилых домов оставили сенаторы

На заседании СФ

Совет Федерации на заседании в среду отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов и отправил его на доработку согласительной комиссии.

За принятие закона проголосовали два сенатора, 151 выступил против, четверо воздержались.

Как заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, в целом Совет Федерации поддерживает идею закона о хостелах, но предлагает доработать его и перенести срок вступления в силу.

«Совет Федерации в основной своей массе, насколько мы чувствуем ситуацию, поддерживает концепцию закона и не возражает по тексту закона. Но против чего мы выступаем — это против незамедлительного ввода закона в действие», — сказала Матвиенко.

По ее словам, сенаторы не оспаривают необходимость принятия этого закона, но его необходимо доработать, создав для этого согласительную комиссию и перенести срок вступления в силу на 1 января 2020 года. По ее мнению, необходимо дать время бизнесу цивилизованно исполнить закон.

Ранее в среду первый вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что в случае отклонения закона о хостелах Госдума будет готова преодолеть вето Совета Федерации, однако при этом также готова к диалогу по срокам вступления документа в силу.

Накануне профильный комитет СФ (по федеративному устройству и региональной политике) рекомендовал палате одобрить закон о запрете использования под хостелы жилых помещений в МКД, однако два комитета-соисполнителя (по социальной политике и конституционному законодательству) высказались за его отклонение.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, вступление в силу закона о запрете использования под хостелы жилых помещений в многоквартирных домах необходимо перенести на начало 2020 года.

Как сообщалось, закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах Госдума приняла 6 марта (в первом чтении законопроект был принят еще 13 мая 2016 года Думой предыдущего созыва). Согласно документу, в Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, для размещения мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое. Запрет не коснется хостелов и мини-отелей, размещенных на первых этажах жилых домов в случае, если у них есть отдельный вход.

Изначально предполагалось, что закон должен вступить в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

Источник: realty.interfax.ru


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